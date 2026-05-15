Madonna, Shakira e i BTS headliner dell'Halftime Show alla finale dei Mondiali di CalcioMusica
Domenica 19 luglio il New York New Jersey Stadium ospiterà la finale dei Mondiali di calcio 2026. Madonna, Shakira e i BTS saranno i protagonisti dell’Halftime Show. Lo spettacolo sarà curato da Chris Martin, leader dei Coldplay
Grande spettacolo alla finale dei Mondiali di calcio 2026. La FIFA ha annunciato che Madonna, Shakira e i BTS saranno i protagonisti dell’Halftime Show. Gianni Infantino, Presidente della FIFA, ha dichiarato: “Sono icone globali la cui musica trascende i confini e le generazioni". Lo spettacolo sarà curato da Chris Martin.
mondiali di calcio 2026, gli headliner dell’halftime show
Domenica 19 luglio il New York New Jersey Stadium ospiterà la finale dei Mondiali di calcio 2026. Madonna, Shakira e i BTS saranno i protagonisti dell’Halftime Show. Lo spettacolo, curato da Chris Martin, sosterrà il FIFA Global Citizen Education Fund. Gianni Infantino, Presidente della FIFA, ha dichiarato: “Madonna, Shakira e i BTS sono icone globali la cui musica trascende i confini e le generazioni, e siamo orgogliosi di accoglierli al primo Halftime Show della Finale di Coppa del Mondo, curato da Chris Martin dei Coldplay”.
Infantino ha aggiunto: “Mentre il mondo si riunisce per la partita più importante del calcio il 19 luglio 2026 a New York New Jersey, questo spettacolo storico accenderà una luce su uno scopo superiore sostenendo il FIFA Global Citizen Education Fund e la nostra missione condivisa di ampliare l'accesso all'istruzione e allo sport per i bambini. Sarà una celebrazione del calcio, dell'unità e dell'umanità che risuonerà ben oltre il fischio finale”.
Nel frattempo, Shakira (FOTO), in collaborazione con Burna Boy, ha lanciato Dai Dai, inno ufficiale dei Mondiali di calcio. Dopo aver conquistato le classifiche con Waka Waka nel 2010, l’artista è tornata con un nuovo brano pronto ad accompagnare il pubblico per tutta la stagione estiva.
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Madonna ha commentato la sua presenza sul palco: “Esibirsi alla finale della Coppa del Mondo a sostegno del FIFA Global Citizen Education Fund è profondamente significativo per me. Senza istruzione, ai bambini vengono negate opportunità prima ancora di averne una possibilità. Ogni bambino merita l'accesso a un apprendimento di qualità, perché l'istruzione espande le possibilità e crea un cambiamento duraturo”.
Shakira ha aggiunto: “Ho passato la mia vita a fare due cose: scrivere canzoni e costruire scuole. Alla Coppa del Mondo FIFA, questi due percorsi si incontrano. Insieme a Madonna e ai BTS, canterò Dai Dai, la canzone che ho creato per questo Mondiale e per i bambini di tutto il mondo che raggiungeremo con il fondo. La mia speranza è che, sul palcoscenico più grande del mondo, l'importanza di investire nell'istruzione dei bambini rubi la scena!”.
Sul palco anche i BTS, reduci dal successo del nuovo album Arirang, arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200. La formazione sudcoreana ha dichiarato: “La musica è il linguaggio universale di speranza e armonia, e siamo onorati di celebrare questo potere connettendoci con milioni di spettatori in tutto il mondo a sostegno dell'istruzione dei bambini”.
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