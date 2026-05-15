Domenica 19 luglio il New York New Jersey Stadium ospiterà la finale dei Mondiali di calcio 2026. Madonna, Shakira e i BTS saranno i protagonisti dell’Halftime Show. Lo spettacolo sarà curato da Chris Martin, leader dei Coldplay

Grande spettacolo alla finale dei Mondiali di calcio 2026. La FIFA ha annunciato che Madonna , Shakira e i BTS saranno i protagonisti dell’Halftime Show. Gianni Infantino, Presidente della FIFA, ha dichiarato: “Sono icone globali la cui musica trascende i confini e le generazioni". Lo spettacolo sarà curato da Chris Martin .

mondiali di calcio 2026, gli headliner dell’halftime show

Domenica 19 luglio il New York New Jersey Stadium ospiterà la finale dei Mondiali di calcio 2026. Madonna, Shakira e i BTS saranno i protagonisti dell’Halftime Show. Lo spettacolo, curato da Chris Martin, sosterrà il FIFA Global Citizen Education Fund. Gianni Infantino, Presidente della FIFA, ha dichiarato: “Madonna, Shakira e i BTS sono icone globali la cui musica trascende i confini e le generazioni, e siamo orgogliosi di accoglierli al primo Halftime Show della Finale di Coppa del Mondo, curato da Chris Martin dei Coldplay”.

Infantino ha aggiunto: “Mentre il mondo si riunisce per la partita più importante del calcio il 19 luglio 2026 a New York New Jersey, questo spettacolo storico accenderà una luce su uno scopo superiore sostenendo il FIFA Global Citizen Education Fund e la nostra missione condivisa di ampliare l'accesso all'istruzione e allo sport per i bambini. Sarà una celebrazione del calcio, dell'unità e dell'umanità che risuonerà ben oltre il fischio finale”.

Nel frattempo, Shakira (FOTO), in collaborazione con Burna Boy, ha lanciato Dai Dai, inno ufficiale dei Mondiali di calcio. Dopo aver conquistato le classifiche con Waka Waka nel 2010, l’artista è tornata con un nuovo brano pronto ad accompagnare il pubblico per tutta la stagione estiva.