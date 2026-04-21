La Regina del Pop ha annunciato la scomparsa degli abiti con un messaggio sul suo profilo Instagram: “Questi non sono soltanto abiti, sono parte della mia storia. Anche altri pezzi d’archivio della stessa era sono andati perduti”

A pochi giorni dall’apparizione a sorpresa al fianco di Sabrina Carpenter , Madonna ha chiesto aiuto al pubblico per ritrovare gli abiti indossati sul palco del Coachella. La Regina del Pop ha scritto sul suo profilo Instagram: “Spero e prego che qualche anima buona trovi questi oggetti e contatti il ​​mio team. Offro una ricompensa per il loro ritorno. Grazie con tutto il mio cuore”.

madonna, l’annuncio per ritrovare gli abiti scomparsi

A vent’anni dall’esibizione al Coachella, la Regina del Pop è tornata sul palco californiano. Madonna ha affiancato Sabrina Carpenter proponendo Vogue, Like a Prayer e Bring Your Love, ovvero la collaborazione contenuta nel nuovo album Confessions II in uscita il 3 luglio.

La voce di Hung Up si è esibita indossando gli stessi abiti di vent’anni fa chiudendo simbolicamente il cerchio aperto con Confessions on a Dance Floor, il lavoro vincitore della statuetta Best Dance/Electronic Album alla 49esima edizione dei Grammy Awards. A pochi giorni dal ritorno sul palco del Coachella, la cantante ha annunciato la scomparsa degli abiti con un messaggio sul suo profilo Instagram: “Sono ancora al settimo cielo dalla serata di venerdì al Coachella! Grazie a Sabrina e a tutti coloro che l'hanno reso possibile. Riportare Confessions II dove tutto è iniziato è stata un'emozione incredibile!”.

Madonna ha raccontato: “Questa chiusura del cerchio ha avuto un significato diverso quando ho scoperto che i pezzi vintage che ho indossato sono scomparsi: il mio costume, recuperato dal mio archivio personale, la giacca, il corsetto, il vestito e tutti gli altri capi. Questi non sono soltanto abiti, sono parte della mia storia. Anche altri pezzi d’archivio della stessa era sono andati perduti”. Infine, la Regina del Pop ha concluso: “Spero e prego che qualche anima buona trovi questi oggetti e contatti il ​​mio team. Offro una ricompensa per il loro ritorno. Grazie con tutto il mio cuore”.