La Regina del Pop ha comunicato la data del lancio del suo nuovo album, sequel dell'iconico lavoro di ispirazione dance del 2005 che ha segnato la sua carriera nel nuovo millennio. Negli ultimi giorni, erano spariti tutti i post dai suoi canali social

Madonna sarà una grande protagonista dell'estate musicale. La popstar ha appena annunciato l'uscita di Confessions On A Dance Floor: Part II, il suo nuovo album, il quindicesimo in studio, a sette anni da Madame X del 2019.

Il sequel di Confessions On A Dance Floor del 2005, il disco che mescolava la dance degli anni Settanta e Ottanta, con l'elettronica d'inizio millennio e il pop, era un progetto molto atteso, spesso discusso ma mai diventato realtà fino ad oggi.

La data da segnare in agenda è il 3 luglio 2026, l'ha annunciata Madonna stessa via Instagram su un profilo dal quale da qualche giorno erano spariti tutti i post, una mossa normalmente preludio di grandi novità.

Molti attendevano l'annuncio. Per il suo pubblico virtuale, oltre venti milioni di follower solo sul social di Meta, è una giornata da ricordare. Nel video in testa, il video: "L'appello delle star contro l'ICE, da Madonna a Pedro Pascal"

Un'estate da ballare Confession On a Dance Floor: Part II arriverà in tutto il mondo nel cuore dell'estate e sarà una stagione indimenticabile per i fan della popstar che ha mostrato in anticipo online quella che probabilmente è la cover dell'album.

L'estetica è in linea con le ultime uscite della cantante, che si è fatta fotografare col volto coperto da un velo sottile, in posa su un amplificatore.

I colori sono quelli del lavoro precedente, un mix di fucsia e sfumature di viola, che ricordano non solo la copertina del vecchio lavoro ma anche quelli degli abiti dei videoclip che sono diventati leggenda, da Hung Up a Sorry.

Madonna torna in versione dance e propone ai suoi ascoltatori un'estate da ballare.

Ad agosto spegnerà 68 candeline ma non ha ancora smesso di stupire e di regalare ai suoi fan look all'altezza della sua immagine.

Nel primo scatto della sua nuova era, indossa un top di pizzo viola, slip in tinta (un body, forse?), calze a rete, pump metallizzate lucidate a specchio, qualche collana di cristalli.

Lo sguardo ammiccante è visibile attraverso il velo leggero. Leggi anche Madonna e Julia Garner, il video a Venezia sulle note di Like a Virgin

La pista da ballo, un luogo spirituale Madonna aveva detto nei mesi passati che la musica a cui stava lavorando era un vero e proprio balsamo per la sua anima.

La cantante, che è tornata all'etichetta Warner Records, con cui ha realizzato alcuni dei suoi più grandi successi discografici, da Like a Prayer a Ray of Light, ha concluso il suo accordo con Interterscope e ha annuciato di aver intrapreso una nuova collaborazione con Stuart Prince, uno dei produttori di Confessions del 2005.

Con Prince si è fatta immortalare in scatti pubblicati poi sui suoi social mentre stava costruendo le fondamenta di questa nuova era della sua carriera.

Tra la fine del 2024 e l'inzio del 2025 sono arrivate le prime notizie sul work in progress del seguito del disco del 2005.

Sul sito ufficiale della popstar ci sono già i dettagli sui formati in cui verrà realizzato il disco, già tutti in pre-order.

Il pubblico avrà ampia scelta: dal cd standard a quello deluxe, ai vinili, alla musicassetta, ormai tornata come prodotto da ascolatare e collezionare.

Nelle Stories un assaggio di I Feel Free, prima nuova traccia dal ritmo dance ed ipnotico.

"Qui sulla pista da ballo, mi sento così libera", canta Madonna che considera la pista da ballo un luogo cruciale dove il corpo esprime il suo linguaggio attraverso la danza, cornice di rituali ancestrali.

Sulla pista da ballo si esprime la gioia ma anche la fragilità con la musica a guidare la magia.