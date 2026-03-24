La regina del pop e l'attrice statunitense si sono divertite a ricantare su una gondola la hit del 1984 il cui videoclip fu girato proprio nella città italiana. I look gemelli sottolineano una sintonia tra le due artiste sempre più forte

Quarantadue anni dopo l'uscita di Like a Virgin, brano che è diventato un simbolo della discografia di Madonna, la popstar statunitense è tornata a Venezia, la città che fece da sfondo all'iconico videoclip della canzone, per celebrare la hit, un successo intramontabile degli anni Ottanta e della sua carriera.

Con lei, a bordo di una gondola, c'è Julia Garner, l'attrice statunitense che è stata ingaggiata per il film biografico su di lei, che sta dividendo con Madonna un altro set, quello della serie televisiva The Studio 2 la cui produzione è in corso proprio adesso in Italia, nella città lagunare.

Quale occasione migliore per una divertente pausa tra i canali? Inutile dire che la clip, pubblicata su Instagram dalle due artiste, è diventata virale in pochissimo tempo.

Madonna e Garner sul set di The Studio 2 Venezia, Madonna e Like a Virgin, un triangolo perfetto che, a distanza di più di quarant'anni dall'uscita del brano fa spazio a un altro elemento, Julia Garner, attrice che fin dal 2022 è stata indicata come interprete della cantante per un progetto che porterà la sua vita e la sua eccezionale carriera nella musica sul grande schermo.

Mentre il biopic sulla cantante è ancora un progetto work in progress (dopo le voci di una sospensione della lavorazione, Garner ha confermato la scorsa estate che invece il film si farà), l'attrice e la cantante (che vanta anche una considerevole carriera di attrice) sono coinvolte in un'altra produzione che, invece, è attivissima.

Come già sapranno i fan dello show, Venezia è il set della seconda stagione di The Studio, serie televisiva pluripremiata agli Emmy e ai Golden Globes.

Per il secondo e attesissimo secondo ciclo di episodi, Seth Rogen ha convocato la popostar e un gruppo di attori di spicco, tra cui anche Julia Garner, volto del cinema ma anche della tv, che nel 2023 ha vinto il Golden Globe per Ozark.

Lo show, che nella prima stagione di svolgeva nel dietro le quinte dei Golden Globes, ora promette di svelare i retroscena della prestigiosa Mostra del Cinema di Venezia.

Madonna, Garner, Michael Keaton, Bryan Cranston, Kathryn Hahn e Ike Barinholtz sono già in Laguna per filmare gli episodi che potrebbero essere pronti per il debutto per la fine dell'anno. Vedi anche Madonna posa con Julia Garner, attrice che la interpreterà nel biopic

Like a Virgin "again and again" Nella breve clip pubblicata su Instagramm, Madonna e Julia Garner indossano look casual gemelli, nei quali è impossibile non notare la maglietta marinière, a righe orizontali bianche e blu, e il cappello di paglia con la falda e il fiocco, perfetto per un giro turistico tra i canali.

Le due star siedono fianco a fianco in gondola mentre scorrono le note di Like a Virgin, brano che interpretano col labiale.

Madonna e l'attrice sorridono e scherzano dimostrando una complicità già vista negli ultimi anni in varie occasioni. Julia Garner è stata, tra le altre cose, anche ospite sul palco con la popstar in una delle date del Celebration Tour.

"Like A Virgin……again and again", scrive la cantante nel post, aggiungendo una bandierina dell'Italia, Paese che ama moltissimo.

Nel 1984 il videoclip di Like a Virgin, diretto da Mary Lambert (anche regista di altri video di successo di Madonna tra cui Material Girl) regalò al mondo l'immagine di una star del pop esplosiva, con uno stile destinato a diventare rivoluzionario e leggendario.

Sullo sfondo, calli e canali e bellezze incredibili di Venezia, città affascinante e seducente, perfetta per fare da cornice alla canzone.

