Madonna, la popstar torna a lavorare sul suo film biopic

Madonna è tornata a lavorare sul suo film biografico? Sembra proprio di sì, ed è la stessa diretta interessata a “spoilerarlo”.

La Regina del Pop pare sia tornata a occuparsi in prima persona della pellicola biografica che racconta la sua parabola di successo. Il biopic rinviato, quindi, dovrebbe essere tornato in produzione. E Veronica Ciccone (questo il vero nome della cantante) rivela il titolo del film: Who’s That Girl. La protagonista è ancora Julia Garner, come precedentemente annunciato e confermato dal magazine americano Entertainment Weekly. Madonna ha condiviso su Instagram una foto di se stessa mentre lavora sulla sceneggiatura, rivelando che il film a cui quella sceneggiatura si riferisce si intitolerà Who’s That Girl (trovate il post di IG in questione in fondo a questo articolo). La diva compare con una macchina da scrivere mentre lavora a una sceneggiatura intitolata proprio come il suo film del 1987 e la canzone con lo stesso titolo. Sebbene i fogli siano sfocati, si vedono cerchi e note che indicano le modifiche. Tuttavia per adesso Madonna non ha confermato se il suo post social alluda o meno al recupero del progetto del film sulla sua vita, anche se tutto lascerebbe intendere che si tratti proprio di questo…

“Una fonte ha detto che Madonna intende ancora realizzare il film, ma la sua attenzione è stata sul tour per tutto il 2023”, si legge inoltre sul magazine statunitense Entertainment Weekly.

Julia Fox avrebbe inoltre incontrato Madonna per discutere di un ruolo nel filml La fonte di ET riporta che lei, Julia Fox, sarebbe molto interessata a interpretare la parte di Debi Mazar, amica della popstar.



Il film era in sospeso per permettere a Madonna di dedicarsi al tour Nel gennaio 2023 era stato annunciato che il film era sospeso dalla Universal Pictures per consentire a Madonna di concentrarsi sul suo Celebration Tour. Del resto, il motivo per cui Madonna aveva interrotto il biopic auto-diretto era chiaro: intraprendere mesi e mesi intensi e difficilissimi per onorare gli impegni di un tour mastodontico come il suo Celebration Tour non avrebbe di certo permesso a nessuno al mondo di dedicarsi pure alla produzione del proprio film della vita (letteralmente). Adesso che la cantante è più tranquilla, finalmente libera dagli impegni di quella massacrante avventura on the road che è una tournée, ha annunciato che sta lavorando di nuovo alla sceneggiatura della pellicola biografica su di lei.

Il lungometraggio sulla sua vita è quindi stato soltanto ritardato, e il magazine statunitense Entertainment Weekly conferma che Garner è ancora legata al progetto.

La notizia del biopic è emersa nel settembre 2020 Ormai del biopic di e su Madonna si parla da molto tempo. Era il settembre 2020 quando la cantante-leggenda ha rivelato che stava lavorando alla sceneggiatura della pellicola assieme alla sceneggiatrice premio Oscar Diablo Cody.

Cody e Madonna hanno terminato il lavoro nel 2021, ma Cody ha poi lasciato il progetto per dedicarsi ad altri impegni. Madonna ha collaborato con Erin Cressida Wilson per rivedere il film, “come indicato dalla sigla ECW sulla pagina del titolo”, sottolinea Entertainment Weekly, riferendosi allo scatto condiviso da Madonna su Instagram nelle scorse ore.

La popstar ha detto che il film seguirà la sua lotta come artista in un mondo dominato dagli uomini. Gli eventi che spera di coprire includono la sua ascesa nell'industria dell'intrattenimento a New York, la scrittura di Like a Prayer, le riprese del film Evita e il suo legame con la scena ballroom di Harlem.

È Julia Garner l’attrice che interpreterà Madonna Julia Garner di Inventing Anna è stata ufficialmente scelta per interpretare Madonna prima che il progetto venisse ritardato e rimosso dalla lista di Universal all'inizio del 2023. Secondo quanto riportato all'epoca, Garner ha dovuto prendere parte a una lunga serie di prove per ottenere il ruolo, tra cui sessioni con il coreografo della cantante, sessioni di coreografia, canto e lettura con Madonna stessa. Tra le altre attrici che hanno fatto il provino nella speranza di accaparrarsi l’ambito ruolo, c’erano Florence Pugh, Odessa Young e Alexa Demie.

"Il motivo per cui lo faccio è perché un sacco di persone hanno provato a scrivere film su di me, ma erano sempre uomini", ha detto Madonna parlando del film nell’ottobre 2023 durante un'apparizione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Di seguito trovate il post pubblicato da Madonna su Instagram con cui annuncia che il film è tornato in produzione.

