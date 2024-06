Madonna denunciata da fan per "pornografia" a concerto di Los Angeles

“Era come guardare un porno”. Justen Lipeles, fan di Madonna , ha intentato una causa contro la popstar, accusata di aver esposto il pubblico a “contenuti pornografici senza preavviso” durante il Celebration World Tour, che si è chiuso all’inizio di maggio con un concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana, a Rio De Janeiro, in Brasile. Secondo la causa esaminata da Entertainment Weekly, Lipeles, che nel mese di marzo aveva partecipato alla tappa al Kia Forum di Los Angeles, ha lamentato la presenza di “donne in topless sul palco che simulavano atti sessuali”, una dimostrazione della “irriverente mancanza di rispetto di Madonna per i suoi fan”. Secondo l’uomo, la popstar avrebbe infatti dovuto avvisare il pubblico della presenza di contenuti troppo hot e, a causa della sua negligenza, dovrebbe ora rimborsare loro il costo dei biglietti. Lipeles ha contestato anche il ritardo di Madonna, che avrebbe iniziato il concerto un’ora e mezza dopo, l’uso del playback in alcuni brani e il caldo estremo all’interno dell’arena.

LE ALTRE CAUSE CONTRO MADONNA: TROPPO RITARDO E TROPPO CALDO

La causa di Justen Lipeles non è la prima avanzata contro Madonna per problemi legati al Celebration World Tour. A gennaio i fan Michael Fellows e John Hadden hanno citato in giudizio la popstar per i ritardi degli spettacoli al Barclays Center di Brooklyn, a New York, che hanno non solo reso complessa la ricerca di mezzi di trasporto alla fine dei concerti perché dopo un certo orario limitati nel numero o aumentati nel costo, ma hanno anche messo in difficoltà gli spettatori che avrebbero dovuto puntare la sveglia presto “per andare al lavoro e/o occuparsi delle loro responsabilità familiari il giorno successivo”. Madonna e il suo promoter Live Nation si sono difesi dalle accuse, negando quasi tutti presunti ritardi “con l’eccezione di un problema tecnico il 13 dicembre durante il soundcheck”. Il mese scorso, altri tre fan presenti agli spettacoli a Washington D.C. hanno invece fatto causa alla cantante per il caldo eccessivo nel locale, fattore che ha impedito loro di seguire l’intero concerto fino alla fine.