NOVE25 presenta la campagna THAT’S MY AGE

Per celebrare i suoi 20 anni, NOVE25 ripercorre la propria storia con una serie di campagne celebrative che raccontano le tappe più significative del brand! THAT’S MY AGE è la nuova campagna che si ispira ad un simbolo della cultura pop ribelle: il celebre brano "What's My Age Again?" dei Blink-182. Da quell’immaginario provocatorio e ironico nasce un video manifesto che rappresenta perfettamente lo spirito del brand: evoluto nel tempo, ma ancora capace di sorprendere, rompere gli schemi e affermare la propria identità in modo unico.

Nel video della campagna i protagonisti corrono completamente nudi per le strade di Milano, indossando solo i gioielli iconici di NOVE25. Una scena volutamente provocatoria, che ricalca l'estetica del videoclip originale e si trasforma in simbolo di libertà, autenticità e non conformismo. Un gesto estremo e irriverente, che incarna perfettamente lo spirito del brand: la volontà di non perdere mai la propria identità, di continuare a esprimersi con forza e coerenza, anche dopo vent'anni. Con THAT'S MY AGE, NOVE25 racconta cosa significa affrontare il tempo non come un limite, ma come una spinta all'evoluzione. Il video non è solo una celebrazione del percorso compiuto, ma una dichiarazione di identità: i prodotti iconici non invecchiano, si trasformano con chi li sceglie, mantenendo intatta la loro forza espressiva.