Nove25 presenta Impulse, la nuova campagna dedicata all'amore

Nove25, il brand milanese che ha rivoluzionato il mondo del gioiello in argento, celebra 20 anni di successi con un viaggio alla scoperta della sua storia. Attraverso campagne prodotto ispirate ai suoi design iconici, Nove25 ripercorre le tappe fondamentali che lo hanno reso un simbolo di originalità e artigianalità. La prima campagna di racconto del brand è IMPULSE, un drop di gioielli che nasce dall'impulso primordiale del brand: una necessità impellente, una fonte inesauribile di idee, lavorazioni e opportunità per cavalcare la moda del momento, strizzare l'occhio al classico e reinterpretarlo, grazie alla continua rielaborazione culturale che permette al brand di essere sempre al passo coi tempi.

Nove25 presenta, oltre ai due chevalier e all’anello pantera, un anello fede solitario impreziosito da piccoli teschi e un brillante viola, un anello fede con modulo spinato, una fedina con un romantico pattern di cuori, un anello che valiera forma di cuore con love tag, una nello con dragone cinese e due anelli twins da indossare su due dita. La categoria bracciali si arricchisce con nuovi modelli, il bracciale cuori disponibile in argento e placcato oro, il bracciale anellini diamantati, il bracciale intreccio nodi sia inversione piccola che grande e il bracciale intreccio mixed.

Una collezione di gioielli che celebra l'amore leggendario di Bonnie e Clyde, un amore che ha sfidato ogni convenzione. I protagonisti della campagna impersonificano la celebre coppia, incarnandone la passione e il coraggio.Simbolo di questa nuova collezione sono due anelli chevalier: Bonnie, con una pietra rossa che evoca la passione travolgente, e Clyde, con una pietra nera che simboleggia il mistero e la forza. Questa nuova collezione segna anche il ritorno alle icone del brand come la Pantera, simbolo di forza e audacia, caratteristiche che hanno guidato il brand al successo degli ultimi 20 anni.

Tra le novità per le collane, Nove25 presenta la collana cravattino con cuore, la collana cravattino con t-bar e la collana choker con cuori, tutte disponibili sia in argento che placcate oro. Nella categoria degli orecchini, Nove25 presenta i nuovi orecchini a cerchio da 7 e 6mm, orecchini pendenti a cuore con catena o con barretta disponibili sia in argento che placcati oro, orecchini con serpente e pietra verde e tre nuovi ear cuff, uno puntinato e due lisci. La campagna IMPULSE di Nove25 è un'ode all'amore e alla passione, un'esplosione di creatività che celebra i 20 anni del brand. Con i suoi nuovi design audaci e innovativi, Nove25 continua a ispirare e a dettare le tendenze nel mondo della gioielleria. Ogni pezzo è un'opera d'arte da indossare, un simbolo di individualità e stile.