Madonna posa con Julia Garner, l'attrice che la interpreterà

Il biopic su Madonna che fine ha fatto?

Universal lo scorso Gennaio aveva confermato di portare avanti il progetto, ma poi Variety ha riportato la decisione di Madonna di sospendere i lavori per il tour mondiale in corso che dovrebbe tenerla impegnata fino a Gennaio 2024. Julia Garner ha dichiarato in più di una occasione che le piacerebbe molto fare questo film e che sta incrociando le dita per poter iniziare le riprese a breve. L’attrice vincitrice di un Emmy sicuramente è confermata per interpretare Madonna, insieme a Julia Fox che dovrebbe vestire i panni dell’amica di lunga data Debi Mazar. Madonna aveva detto di aver finito la sceneggiatura nell’Ottobre 2021, quindi tutto sembra pronto ma in pausa.