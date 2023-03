Madonna e il nuovo fidanzato Josh Popper, la foto insieme in palestra

Stando alle indiscrezioni del Daily Mail, la nuova fiamma della cantante sarebbe l’istruttore di pugilato del figlio di lei. A far scoccare la scintilla sarebbe stata proprio la frequentazione della palestra in cui lui insegna Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dopo gli attacchi da parte dei fan per l’aspetto “insolito” di Madonna in alcune recenti fotografie, per la cantante sembra aprirsi un momento rosa in fatto di amore. La cantante sembra avere infatti una nuova fiamma: il pugile Josh Popper. Con 35 anni meno di lei, il nuovo ragazzo di Madonna è muscoloso e affascinante e sembra aver fatto archiviare definitivamente la storia con il modello Andrew Darnell.

Madonna, l’amore con il pugile Josh Popper leggi anche Madonna, è morto il fratello Anthony Ciccone Nuova relazione per Madonna, che a 64 anni si starebbe frequentando con il giovane pugile 29enne Josh Popper. Lui sarebbe l’insegnante di boxe di uno dei sei figli della star del pop e la coppia si sarebbe incontrata nella palestra Bredwinners a New York. Qui sarebbe scoccato l’amore nelle diverse ore trascorse insieme dal pugile e dalla cantante. A confermare le indiscrezioni del magazine britannico, sarebbero alcune foto postate da Madonna e dal pugile sui rispettivi profili di Instagram. Tuttavia, nessuno dei due ha ancora confermato la relazione: il Daily Mail ha contattato lo stesso pugile Josh Popper, che però non ha né confermato né negato la liason.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daily Mail (@dailymail) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Madonna, la fine della relazione con Andrew Darnell vedi anche Madonna dopo critiche ai Grammy: "Non mi scuserò per il mio aspetto" La nuova relazione con il maestro di pugilato arriva dopo alcuni mesi trascorsi da single per Madonna. Lo scorso febbraio infatti la star e il modello Andrew Darnell avevano chiuso la loro breve relazione di qualche mese. Il 23enne infatti sembra aver preferito una frequentazione più giovane per lui. Secondo alcune fonti vicine a Madonna, lei non avrebbe sofferto troppo per la separazione, ma la rottura sarebbe ugualmente arrivata “in un brutto momento”. La relazione con Darnell era iniziata durante un servizio fotografico nel 2022 ed era arrivata subito dopo la fine della relazione di Madonna con il ballerino Ahlamalik Williams, il giovane di 28 anni a cui era stata legata per tre anni.

Non solo amore: Madonna e i 40 anni di carriera leggi anche La canzone che Madonna non canterà in concerto a Milano Non è un periodo roseo per Madonna solo dal punto di vista personale, ma anche artistico. È infatti di metà gennaio l’annuncio del The Celebration Tour con il quale la regina del pop si prepara a festeggiare i 40 anni di carriera. Un tour mondiale, nel quale la cantante attraverserà le più importanti città internazionali, tra le quali Milano dove si esibirà il 23 novembre 2023, al Mediolanum Forum. Il Tour è stato annunciato con un video condiviso sui social e vede la partecipazione di altri nomi quali Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre e Amy Schumer.