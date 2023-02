Madonna, è morto il fratello Anthony Ciccone

Anthony Ciccone , fratello maggiore di Madonna , è morto il 24 febbraio all’età di 66 anni. Per annunciare la sua scomparsa il musicista Joe Henry, marito di Melanie Ciccone, sorella di Madonna, ha pubblicato su Instagram un ritratto in bianco e nero di Anthony da giovane, il sorriso lievemente accennato, i grandi occhiali da vista e un cappello calato sul capo: “Mio cognato, Anthony Gerard Ciccone, ha lasciato la vita terrena ieri sera. Lo conosco da quando avevo 15 anni, nella primavera delle nostre vite nel Michigan così tanti anni fa. Anthony era un personaggio complesso , e Dio lo sa: ci siamo scontrati in alcuni momenti, come fanno i veri fratelli. Ma gli volevo bene, e lo capivo meglio di quanto a volte fossi disposto a lasciar intendere. Ma i problemi svaniscono; e la famiglia rimane - con le mani tese sul tavolo . Addio, allora, fratello Anthony. Voglio pensare che il dio in cui credevano la tua benedetta madre (e la mia) l’abbia lì, in attesa di riceverti”.

UN PASSATO TORMENTATO

Anthony era il primo degli otto figli di Madonna Louise, la madre di Madonna scomparsa nel 1963 a soli 30 anni a causa di un tumore al seno, e di Silvio Anthony “Tony” Ciccone, il padre della popstar che, dopo la morte della moglie, ha sposato in seconde nozze la tata Joan Gustafson, dalla quale ha avuto altri due figli. Il passato del fratello di Madonna è stato messo a dura prova dalla dipendenza dall’alcol: dopo aver trascorso sette anni da senzatetto sotto un ponte del Michigan ed essere stato arrestato per aver resistito a un agente in un bagno pubblico, Anthony ha più volte attaccato la famiglia e la sorella popstar: “Sono uno zero ai loro occhi, sono solo fonte di imbarazzo. Se morissi congelato, la mia famiglia probabilmente non lo saprebbe né se ne preoccuperebbe per sei mesi”. Dopo aver affrontato un lungo percorso di riabilitazione, nel 2017 Anthony ha fatto però ritorno in famiglia.