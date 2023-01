La canzone che Madonna non canterà in concerto a Milano

Shit on the ground - Safe neighbourhood non sarà sicuramente presente nella scaletta dei concerti del The Celebration Tour di Madonna Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Madonna fa quaranta: da due decenni la diva del pop sale sui palchi di tutto il mondo davanti a decine di migliaia di persone e per celebrare l’importante traguardo è pronta a tornare a calcare i palcoscenici di tutto il mondo con un nuovo tour che farà tappa anche in Italia con due date al Mediolanum forum di Assago, alle porte di Milano. Il 23 e il 25 novembre lady Ciccone si presenterà davanti al pubblico italiano dopo anni di assenza col suo “The Celebration Tour”. Biglietti già esauriti da giorni, e non poteva che essere così, nonostante le polemiche per Il costo del biglietto, da molti ritenuto eccessivo. Ma tant’è, giusto il tempo che i biglietti venissero messi in vendita ed ecco che la nutrita fan base italiana non ha esitato a fare incetta di ticket. Mancano 10 mesi all’evento e la febbre per Madonna cresce di giorno in giorno e ancora non è nota la scaletta del concerto ma non tutti sanno che l’artista di origini italiane non canterà sicuramente un brano nel doppio concerto di Milano.

Madonna non canterà Shit on the ground - Safe neighbourhood leggi anche Madonna, il biopic sulla sua vita è stato cancellato Nei forum e nei thread social ci sono già discussioni aperte sulla struttura della scaletta del concerto del tour, che probabilmente rimarrà uguale per tutti i concerti di Madonna, con giusto qualche modifica, magari inversione o aggiunta, in base alla città in cui di volta in volta l’artista si esibirà. Ma i fan italiani possono star certi che una canzone sicuramente non sarà presente nella scaletta del concerto di Milano di Madonna, né in quella di nessun altro concerto del “The Celebration Tour”. Infatti, Shit on the ground - Safe neighbourhood sarà certamente assente perché probabilmente non viene considerata all’altezza dell’evento. In effetti, sono rarissime le volte in cui Lady Ciccone ha portato sul palco questo brano, contenuto in un disco demo registrato nel 1979 insieme al gruppo Breakfast Club, di cui Madonna era la voce.

Chi erano i Breakfast Club vedi anche Madonna, venduti in un giorno 600.000 biglietti per il tour Alla fine degli anni Settanta, il fratello di Madonna, Ed, fondò il gruppo Breakfast Club. Lui era un chitarrista mentre lei studiava per diventare ballerina ma quella strada sembrava essere a un binario morto per lei, che decise di restare in ambito artistico ma cambiò strada. Frequentava il cantautore Dan Gilroy e da lui prese qualche lezione di batteria e chitarra, rendendosi conto che poteva forse prender parte alla band del fratello, anche perché la voce non le mancava. Ecco come nacque il brano Shit on the ground - Safe neighbourhood, una delle quattro tracce del disco demo. Ma la sua esperienza durò poco in quel gruppo, perché nel 1980 ne fondò un altro, Emmy and The Emmys, che non ebbe successo.