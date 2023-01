Madonna, il biopic sulla sua vita è stato cancellato

Il progetto dedicato alla vita di Madonna sembrava sulla buona strada, tanto che la stessa cantante aveva deciso di prendere le redini della regia. “Ho avuto una vita straordinaria, devo fare un film straordinario ” dichiarò tempo fa Madonna a Variety - È stato anche un attacco preventivo, perché molte persone stavano cercando di fare film su di me. Perlopiù uomini misogini. Così ho messo il piede nella porta e ho detto 'Nessuno racconterà la mia storia tranne me'". La notizia della cancellazione del progetto ha stupito i fan della popstar 64enne, visto che l'artista stava già lavorando allo script insieme a Diablo Cody. “Il fulcro di questo film sarà sempre la musica – dichiarò Madonna nel 2020 - La musica mi ha fatto andare avanti e l'arte mi ha tenuto in vita . Ci sono così tante storie non raccontate e stimolanti. E chi è meglio di me per raccontarle. È essenziale condividere la corsa sulle montagne russe della mia vita con la mia voce e la mia visione”. Lo scorso giugno Variety aveva dato notizia che per il ruolo della protagonista era stata scelta Julia Garner , che era riuscita ad avere la meglio su Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young e Bebe Rexha. Universal ha però deciso di bloccare il progetto, anche se non si sa ancora se temporaneamente o meno. La casa di produzione non ha rilasciato alcun commento al riguardo, ma pare che lo stop sia dovuto agli impegni di Madonna , impegnata con il The Celebration Tour, che toccherà Stati Uniti ed Europa.

Madonna, il nuovo tour mondiale

I fan di Madonna si consoleranno con il nuovo singolo della cantante, Back that Up to the Beat, in uscita venerdì 27 gennaio e con il nuovo disco, che dovrebbe vedere la luce quest'anno. L'impegno più importante per Madonna, però, riguarda The Celebration Tour, tournée che porterà la popstar in giro per il mondo, da Toronto a Los Angeles, da Londra a Berlino passando per Lisbona. Come ricostruito da Billboard, i fan della cantante hanno preso d’assalto i rivenditori dei biglietti acquistandone circa 600mila in poche ore. Vista la straordinaria richiesta, Madonna ha aggiunto ventitré tappe alle trentasette annunciate inizialmente. L'icona del pop sarà anche in Italia, al Mediolanum Forum di Assago, il 23 novembre: viste le tante richieste, Madonna ha annunciato una seconda tappa nel capoluogo meneghino, in programma sabato 25 novembre, registrando ancora una volta il tutto esaurito.