Madonna in concerto a Milano, aggiunta una nuova data al tour

La Regina del pop sarà in concerto al Mediolanum Forum di Milano giovedì 23 e sabato 25 novembre

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Madonna ha messo a segno un doppio sold out. Dopo il tutto esaurito della prima tappa, la Regina del pop ha annunciato a sorpresa un secondo concerto a Milano, i cui biglietti sono andati polverizzati nel giro di pochi minuti.

Grande attesa per il ritorno di Madonna in Italia. The Celebration Tour sarà la tournée che celebrerà quarant'anni di carriera di una delle artiste di maggior successo nella storia della musica. Nei giorni scorsi la voce di Like a Prayer ha annunciato la serie di concerti che partirà sabato 15 luglio dalla Rogers Arena di Vancouver per poi toccare numerose città statunitensi e approdare nel Regno Unito e in Europa.

Il primo appuntamento meneghino con la Regina del Pop sarà giovedì 23 novembre al Mediolanum Forum. Nella giornata di oggi, venerdì 20 gennaio, la cantante ha annunciato una seconda data a Milano sabato 25 novembre. Biglietti esauriti nel giro di pochi minuti.

L'ultima tournée risale al 2019/2020 quando la cantante partì dalla Brooklyn Academy of Music di New York per terminare al Grand Rex di Parigi. A differenza di quanto accaduto in passato, il tour non toccò grandi palchi ma venne realizzato in strutture più piccole per offrire al pubblico uno spettacolo diverso.

Madonna (FOTO) tornerà quindi alla forma di live che l'hanno resa l'icona che tutti noi conosciamo oggi con un catalogo sterminato dal quale poter attingere. Nessuna informazione per quanto riguarda la scaletta, non resta quindi altro da fare che attendere per poterne scoprire tutti i dettagli.

