Variety ha annunciato in esclusiva che il team di Julia Garner starebbe valutando e sarebbe in procinto di accettare la proposta offerta all’attrice, ovvero quella di interpretare Madonna nel biopic diretto dalla cantante

Un’icona della musica e dell’arte che ha influenzato, plasmato e rivoluzionato la società. La pellicola racconterà i primi anni dell’ artista affermatasi come una delle più grandi performer di sempre.

Come riportato da Variety, Madonna ha raccontato: “Il fulcro di questo film sarà sempre la musica. La musica mi ha fatto andare avanti e l’arte mi ha sempre tenuta viva. Ci sono così tante storie d’ispirazione e non raccontate che chi potrebbe raccontarle se non io”.