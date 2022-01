Inventing Anna, trailer e poster della nuova serie di Shonda Rhimes

La serie di nove episodi arriverà su Netflix l'11 febbraio, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. Julia Garner reciterà nei panni della protagonista Condividi

Netflix ha rilasciato il trailer di Inventing Anna, nuova serie prodotta da Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder, Bridgerton). Nel filmato, che potete vedere in alto su questa pagina, si mostrano le prime immagini tratte dalla serie in 9 episodi che debutterà l’11 febbraio sulla piattaforma streaming, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick.

Inventing Anna, la sinossi ufficiale In Inventing Anna una giornalista che deve dimostrare quanto vale indaga sul caso di Anna Delvey, la leggendaria ereditiera tedesca, famosa su Instagram, che ha conquistato il cuore degli esponenti della società di New York mentre rubava il loro denaro. Ci troviamo davanti alla più grande truffatrice di New York o semplicemente si tratta di una nuova personificazione del sogno americano? Tra Anna e la reporter si forma un legame curiosamente oscuro di amore-odio, mentre la prima aspetta il processo e la cronista affronta una lotta contro il tempo per rispondere alla domanda che tutti in città si fanno: chi è Anna Delvey? La serie s'ispira all'articolo del New York Magazine "How Anna Delvey Tricked New York’s Party People" ("Come Anna Delvey ha ingannato i festaioli di New York") scritto da Jessica Pressler.

INVENTING ANNA, IL CAST A interpretare la protagonista della serie, Anna Delvey, è Julia Garner (The Americans, The Get Down, Ozark, Modern Love). Con lei Anna Chumsky (Hannibal, Halt and Catch Fire), nei panni di Vivian Kent, Laverne Cox (Orange Is the New Black, Dear White People) in quelli di Kacy Duke, Katie Lowes (Scandal) in quelli di Rachel. Julia Garner: Anna Delvey Anna Chlumsky: Vivian Kent Laverne Cox: Kacy Duke Katie Lowes: Rachel Anders Holm: Jack Mercer Arian Moayed: Todd Spodek Alexis Floyd: Neff Davis Jeff Perry: Lou Anna Deavere Smith: Maud Terry Kinney: Barry

INVENTING ANNA, LA TROUPE

Shonda Rhimes: Autore (showrunner/produttore esecutivo) Betsy Beers: Non-Writing Producer (produttore non autore), executive_producer, Produzione (produzione esecutiva) Tom Verica: Regista (episodi) David Frankel: Regista (prototipo) Matt Byrne: Autore (coproduttore esecutivo) Jess Brownell: Autore (coproduttore), Autore (produttore) Abby Ajayi: Autore (supervising Producer) Nick Nardini: Autore (story editor esecutivo) Daisy Von Scherler: Mayer Regista (episodi) Ellen Kuras: Regista (episodi) Nzingha Stewart: Regista (episodi) Maryse Alberti: Direzione della fotografia Kris Bowers: Compositore Alexandra Patsavas: Supervisore alle musiche Allison Estrin: Casting director Linda Lowy: Casting director Lyn Paolo: Costumista DeMane Davis: Regista