Madonna e 070 Shake nel remix di Frozen diventato una hit su TikTok

È grazie a TikTok, il nuovo social network più amato dalla Generazione Z, che pezzi cult del passato, siano essi di musica o di cinema, possono oggi rivivere anche nell’immaginario dei più giovani. È quello che è successo nelle ultime ore a Frozen , storico brano di Madonna , che la cantautrice italo-statunitense pubblicò nel febbraio del 1998, come parte integrante della tracklist del suo settimo album in studio Ray of Light. Canzone scritta dalla stessa Madonna insieme a Patrick Leonard, oggi protagonista di un inedito remix firmato in collaborazione con la rapper 070 Shake e il producer Sickick .

Il successo di Frozen di Madonna su TikTok

Dopo il successo virale che nelle ultime ore il suo classico del ’98 Frozen ha avuto grazie a numerosi remix pubblicati su TikTok, Madonna ha scelto di non stare a guardare, ma anzi di riproporre in prima persona un’inedita versione del brano accostata alle nuove sonorità di questo 2022. Ecco da dove nasce allora la voglia di collaborare con la giovane rapper e cantautrice statunitense 070 Shake, salita alla ribalta nel 2018 dopo la sua partecipazione come ospite all’album Ye di Kanye West. “070 Shake è indescrivibilmente misteriosa e seducente. Sono entusiasta che il mondo la scopra”, ha detto Madonna accompagnando l’uscita del remix di Frozen su Spotify (e altre piattaforme digitali) così come con un videoclip su YouTube. Frozen è tratto dal settimo album in studio di Lady Ciccone, intitolato Ray Of Light e alla release ufficiale nel 1998. Nuova veste per lo storico brano della pop star che diventa ancora più catchy (in italiano “accattivante”) grazie alla produzione di Sickick. La stessa canzone è stata protagonista alcune settimane fa di un altro remix con Fireboy.