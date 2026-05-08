Mondiali di calcio 2026, Shakira firma l'inno ufficiale Dai Dai

shakira e burna boy, in arrivo il singolo dai dai

Dopo il grande successo di Waka Waka (This Time for Africa) con il gruppo Freshlyground nel 2010, Shakira firmerà nuovamente l’inno dei Mondiali di calcio. La superstar colombiana ha svelato l’arrivo di Dai Dai con Burna Boy attraverso un post condiviso sul profilo Instagram che conta più di 95.000.000 di follower che seguono quotidianamente la sua vita. L’anteprima della canzone ha immediatamente conquistato il pubblico ricevendo più di due milioni di like in meno di ventiquattro ore.

Nel corso degli anni numerosi artisti hanno firmato gli inni dei Mondali di calcio, ricordiamo ad esempio Edoardo Bennato e Gianna Nannini con Un’estate italiana nel 1990, Ricky Martin con La copa de la vida nel 1998, Anastacia con Boom nel 2002 e il trio Pitbull, Claudia Leitte e Jennifer Lopez con We Are One (Ole Ola) nel 2014.