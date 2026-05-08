Mondiali di calcio 2026, Shakira firma l'inno ufficiale Dai Dai

Dopo il grande successo di Waka Waka (This Time for Africa) con il gruppo Freshlyground nel 2010, Shakira firmerà nuovamente l’inno dei Mondiali di calcio. La superstar colombiana ha svelato l’arrivo del brano Dai Dai in collaborazione con Burna Boy
A pochi giorni dallo straordinario concerto a Rio de Janeiro davanti a due milioni di persone, Shakira ha annunciato l’arrivo del brano Dai Dai, inno ufficiale dei Mondiali di calcio 2026. La canzone potrà contare anche sulla partecipazione del rapper Burna Boy.
shakira e burna boy, in arrivo il singolo dai dai
Dopo il grande successo di Waka Waka (This Time for Africa) con il gruppo Freshlyground nel 2010, Shakira firmerà nuovamente l’inno dei Mondiali di calcio. La superstar colombiana ha svelato l’arrivo di Dai Dai con Burna Boy attraverso un post condiviso sul profilo Instagram che conta più di 95.000.000 di follower che seguono quotidianamente la sua vita. L’anteprima della canzone ha immediatamente conquistato il pubblico ricevendo più di due milioni di like in meno di ventiquattro ore.
Nel corso degli anni numerosi artisti hanno firmato gli inni dei Mondali di calcio, ricordiamo ad esempio Edoardo Bennato e Gianna Nannini con Un’estate italiana nel 1990, Ricky Martin con La copa de la vida nel 1998, Anastacia con Boom nel 2002 e il trio Pitbull, Claudia Leitte e Jennifer Lopez con We Are One (Ole Ola) nel 2014.
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Shakira (FOTO) è tra le protagoniste indiscusse della scena musicale a livello internazionale. In oltre trent’anni di carriera l’artista ha collezionato successi straordinari vendendo decine di milioni di copie in tutto il mondo. Tra i suoi album iconici troviamo Laundry Service e She Wolf. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Whenever, Wherever, Gypsy e Addicted to You.
Spazio anche alle collaborazioni: da La Tortura con Alejandro Sanz a Te Felicito con Rauw Alejandro passando per Hips Don’t Lie con Wyclef Jean, Beautiful Liar con Beyoncé, Can't Remember to Forget You con Rihanna, Chantaje con Maluma ed Eurosummer con Zara Larsson. Inoltre, Shakira vanta numerosi riconoscimenti di grande prestigio, tra i quali ben tre statuette come Best Latin Pop Album ai Grammy Awards. A settembre la popstar alzerà il sipario sulla sua residency europea in programma allo Shakira Stadium di Madrid. Al momento venduti oltre 500.000 biglietti.
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