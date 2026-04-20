A pochi giorni dall’uscita della collaborazione She Did It Again con Tyla, Zara Larsson ha annunciato il nuovo album Girls Trip. Massimo riserbo sulla natura del progetto in arrivo venerdì 1° maggio. La cantante svedese è reduce da un periodo d’oro: dalla tournée mondiale al successo del brano Stateside con PinkPantheress.

Nell’aprile del 2025 Zara Larsson ha pubblicato Pretty Ugly dando il via all'era discografica di Midnight Sun. Negli ultimi mesi l’artista scandinava ha collezionato numerosi successi, tra i quali una nomination per la title track nella categoria Best Dance Pop Recording ai Grammy Awards . Ora, la cantante ha annunciato l’arrivo di Girls Trip, presumibilmente versione deluxe del suo ultimo lavoro, con un post sul profilo Instagram da oltre undici milioni di follower. Al momento la voce di Ain’t My Fault non ha rilasciato maggiori informazioni sul disco, non resta quindi altro da fare che attendere poter conoscere tutti i dettagli.

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Nonostante i 28 anni, Zara Larsson vanta una carriera lunga ben quindici anni. L’artista svedese è tra le popstar più famose a livello mondiale grazie a numeri da capogiro, come ad esempio gli attuali oltre 68 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Nel 2013 la cantante ha lanciato Uncover, primo singolo estratto dall’EP Introducing conquistando subito il favore della critica e del pubblico. Nel 2017 la cantante si è affermata a livello internazionale grazie al secondo album So Good contenente anche il singolo Lush Life divenuto virale negli ultimi mesi.

Tra le hit più amate della sua carriera troviamo I Would Like, Ruin My Life, All the Time e Can’t Tame Her. Spazio anche alle collaborazioni: da Never Forget You con MNEK a Words con Alesso passando per Symphony con i Clean Bandit e Girls Like con Tinie Tempah. Nel 2023 Zara Larsson ha lanciato Honor the Light, un EP dedicato alle festività natalizie. A fine maggio Zara Larsson concorrerà per ben quattro statuette alla 52esima edizione degli American Music Awards.