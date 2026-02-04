Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sziget Festival 2026, svelati nuovi headliner: Zara Larsson e i Bring Me the Horizon

Musica
©Getty

Zara Larsson e i Bring Me the Horizon si sono aggiunti agli headliner già confermati, ovvero Florence + the Machine, Lewis Capaldi, i Twenty One Pilots e SOMBR. Tamás Kádár, CEO dello Sziget Festival, ha dichiarato: “È un mix davvero entusiasmante"

Cresce l’attesa per lo Sziget Festival 2026, in programma da martedì 11 a sabato 15 agosto sull’isola di Óbuda. Annunciati altri due headliner: Zara Larsson e i Bring Me the Horizon. Tra i nuovi nomi della line up anche i Wolf Alice e i Parcels.

sziget festival 2026, sul palco anche Zara Larsson e i Bring Me The Horizon

L’organizzazione dello Sziget Festival ha svelato nuovi artisti attesi sull’isola di Óbuda dall’11 al 15 agosto. Zara Larsson e i Bring Me the Horizon si sono aggiunti agli headliner già confermati, ovvero Florence + the Machine, Lewis Capaldi, i Twenty One Pilots e SOMBR. Annunciati anche i Parcels, i Wolf Alice, Loyle Carner, Chat Faker, Argy, Nia Archives, i Nation of Language, Chet Faker, Naïka, Sara Landry, Richie Hawtin, Sub Focus, Dimension e Olympia.

 

Tamás Kádár, CEO dello Sziget Festival, ha commentato: “È un mix davvero entusiasmante. Accanto agli artisti di fama internazionale, ci piace dare spazio al meglio della scena ungherese, come Beton.Hofi e Mehringer, e altri artisti che sono grandi nei loro Paesi. E questo non è tutto: c’è molto altro in arrivo!”.

Approfondimento

Sziget Festival 2026, annunciati i primi nomi della lineup

Zara Larsson sta attualmente dominando le classifiche con i brani Midnight Sun, Stateside in collaborazione con PinkPantheress e Lush Life, quest’ultimo tornato virale a circa dieci anni dalla pubblicazione. Inoltre, la stella svedese del pop ha annunciato l’arrivo di una versione deluxe del suo ultimo album. Massimo riserbo sulla data  di uscita.

 

I Bring Me the Horizon, guidati dalla voce di Oliver Sykes, sono tra le formazioni britanniche di maggior successo della scena discografica. Ricordiamo la vittoria della statuetta come Best Rock/Alternative Act alla 44esima edizione dei BRIT Awards. Inoltre, il gruppo vanta due candidature ai Grammy Awards: Best Rock Song per Mantra nel 2019 e Best Rock Album per Amo nel 2020.

 

Nel corso degli anni tantissimi artisti si sono esibiti sul palco dello Sziget Festival: da Dua Lipa a Billie Eilish passando per gli Imagine Dragons e Lorde. Ricordiamo anche Nelly Furtado, Chappell Roan (FOTO) e Post Malone nell’edizione 2025.

Approfondimento

Sziget Festival, annunciate le date dell'edizione 2026
FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Approfondimenti

Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026

Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Eurovision Live Tour, annunciati i sei artisti attesi a Milano

Musica

Alessandra, Guy Sebastian, Helena Paparizou, Katrina, i Lordi e Verka Serduchka saranno i...

Sanremo 2026, J-Ax: svelata la Ligera County Fam per la serata cover

Musica

Venerdì 27 febbraio, il rapper salirà sul palco dell’Ariston con la “Ligera County Fam”, un...

The Death of Robin Hood, la data di uscita del film con Hugh Jackman

Cinema

La rivisitazione più dark della leggenda di Robin Hood vede il personaggio “alle prese con...

Ester Pantano e Io + Te: il corpo, il desiderio e libertà di scegliere

Paolo Nizza

Billy Bass Nelson, è morto il bassista dei Parliament-Funkadelic

Musica

Anche co-fondatore del collettivo musicale statunitense, si è spento il 1º febbraio all’età di 75...

Spettacolo: Per te