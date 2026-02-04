Zara Larsson e i Bring Me the Horizon si sono aggiunti agli headliner già confermati, ovvero Florence + the Machine, Lewis Capaldi, i Twenty One Pilots e SOMBR. Tamás Kádár, CEO dello Sziget Festival, ha dichiarato: “È un mix davvero entusiasmante"

L’organizzazione dello Sziget Festival ha svelato nuovi artisti attesi sull’isola di Óbuda dall’11 al 15 agosto. Zara Larsson e i Bring Me the Horizon si sono aggiunti agli headliner già confermati, ovvero Florence + the Machine, Lewis Capaldi, i Twenty One Pilots e SOMBR. Annunciati anche i Parcels, i Wolf Alice, Loyle Carner, Chat Faker, Argy, Nia Archives, i Nation of Language, Chet Faker, Naïka, Sara Landry, Richie Hawtin, Sub Focus, Dimension e Olympia.

Tamás Kádár, CEO dello Sziget Festival, ha commentato: “È un mix davvero entusiasmante. Accanto agli artisti di fama internazionale, ci piace dare spazio al meglio della scena ungherese, come Beton.Hofi e Mehringer, e altri artisti che sono grandi nei loro Paesi. E questo non è tutto: c’è molto altro in arrivo!”.