Zara Larsson e i Bring Me the Horizon si sono aggiunti agli headliner già confermati, ovvero Florence + the Machine, Lewis Capaldi, i Twenty One Pilots e SOMBR. Tamás Kádár, CEO dello Sziget Festival, ha dichiarato: “È un mix davvero entusiasmante"
Cresce l’attesa per lo Sziget Festival 2026, in programma da martedì 11 a sabato 15 agosto sull’isola di Óbuda. Annunciati altri due headliner: Zara Larsson e i Bring Me the Horizon. Tra i nuovi nomi della line up anche i Wolf Alice e i Parcels.
sziget festival 2026, sul palco anche Zara Larsson e i Bring Me The Horizon
L’organizzazione dello Sziget Festival ha svelato nuovi artisti attesi sull’isola di Óbuda dall’11 al 15 agosto. Zara Larsson e i Bring Me the Horizon si sono aggiunti agli headliner già confermati, ovvero Florence + the Machine, Lewis Capaldi, i Twenty One Pilots e SOMBR. Annunciati anche i Parcels, i Wolf Alice, Loyle Carner, Chat Faker, Argy, Nia Archives, i Nation of Language, Chet Faker, Naïka, Sara Landry, Richie Hawtin, Sub Focus, Dimension e Olympia.
Tamás Kádár, CEO dello Sziget Festival, ha commentato: “È un mix davvero entusiasmante. Accanto agli artisti di fama internazionale, ci piace dare spazio al meglio della scena ungherese, come Beton.Hofi e Mehringer, e altri artisti che sono grandi nei loro Paesi. E questo non è tutto: c’è molto altro in arrivo!”.
Approfondimento
Sziget Festival 2026, annunciati i primi nomi della lineup
Zara Larsson sta attualmente dominando le classifiche con i brani Midnight Sun, Stateside in collaborazione con PinkPantheress e Lush Life, quest’ultimo tornato virale a circa dieci anni dalla pubblicazione. Inoltre, la stella svedese del pop ha annunciato l’arrivo di una versione deluxe del suo ultimo album. Massimo riserbo sulla data di uscita.
I Bring Me the Horizon, guidati dalla voce di Oliver Sykes, sono tra le formazioni britanniche di maggior successo della scena discografica. Ricordiamo la vittoria della statuetta come Best Rock/Alternative Act alla 44esima edizione dei BRIT Awards. Inoltre, il gruppo vanta due candidature ai Grammy Awards: Best Rock Song per Mantra nel 2019 e Best Rock Album per Amo nel 2020.
Nel corso degli anni tantissimi artisti si sono esibiti sul palco dello Sziget Festival: da Dua Lipa a Billie Eilish passando per gli Imagine Dragons e Lorde. Ricordiamo anche Nelly Furtado, Chappell Roan (FOTO) e Post Malone nell’edizione 2025.
Approfondimento
Sziget Festival, annunciate le date dell'edizione 2026
©Getty
Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026
Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno