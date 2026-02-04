BRIT Awards 2026, Mark Ronson e Wolf Alice performer

brit awards 2026, mark ronson e wolf alice sul palco

Dopo averlo condotto dal 2018 al 2021 e nel 2025, sabato 28 febbraio Jack Whitehall tornerà al timone dello show. L’attore e comico detterà i tempi della serata presentando premi ed esibizioni. Stando a quanto comunicato dall’organizzazione dello spettacolo, Mark Ronson e il gruppo Wolf Alice si esibiranno sul palco della Co-op Live di Manchester. Annunciato anche Harry Styles, fresco del successo del suo nuovo singolo Aperture.

Mark Ronson è tra i cantanti e produttori britannici di maggior successo degli ultimi anni. Dopo aver trionfato come British Male Solo Artist nel 2008 e nella categoria British Single of the Year per Uptown Funk con Bruno Mars (FOTO) nel 2015, quest’anno Mark Ronson riceverà il premio Outstanding Contribution To Music. L’artista ha dichiarato: “Questo è il riconoscimento più significativo della mia carriera. Penso a tutte le volte che ho visto artisti che ammiro ricevere lo stesso premio. L'idea di far parte di quel gruppo mi sembra impossibile. Ho lasciato l'Inghilterra da bambino, ma questo Paese scorre in tutto ciò che ho fatto. Gli artisti britannici con cui ho lavorato – la loro genialità e il loro rifiuto ai compromessi – hanno plasmato non solo il mio lavoro, ma anche il modo in cui concepisco la musica. E più di ogni altra cosa, è il pubblico qui che mi ha sostenuto e supportato. I fan, il pubblico dei festival, gli acquirenti dei dischi e gli streamer: l'amore è sempre stato travolgente. Sono più che grato per tutto questo."