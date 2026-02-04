BRIT Awards 2026, Mark Ronson e Wolf Alice performer

Jack Whitehall condurrà l’edizione 2026 dei BRIT Awards. Annunciati Mark Ronson e il gruppo Wolf Alice. Lola Young e Olivia Dean si presenteranno con cinque candidature a testa, subito dopo Sam Fender a quota quattro. Tra gli artisti nominati anche Calvin Harris, Jade e Raye
Annunciati nuovi artisti che si esibiranno sul palco dell’arena Co-op Live di Manchester: Mark Ronson e i Wolf Alice. La cerimonia di premiazione dei BRIT Awards 2026 si svolgerà sabato 28 febbraio. Alla conduzione Jack Whitehall.
brit awards 2026, mark ronson e wolf alice sul palco
Dopo averlo condotto dal 2018 al 2021 e nel 2025, sabato 28 febbraio Jack Whitehall tornerà al timone dello show. L’attore e comico detterà i tempi della serata presentando premi ed esibizioni. Stando a quanto comunicato dall’organizzazione dello spettacolo, Mark Ronson e il gruppo Wolf Alice si esibiranno sul palco della Co-op Live di Manchester. Annunciato anche Harry Styles, fresco del successo del suo nuovo singolo Aperture.
Mark Ronson è tra i cantanti e produttori britannici di maggior successo degli ultimi anni. Dopo aver trionfato come British Male Solo Artist nel 2008 e nella categoria British Single of the Year per Uptown Funk con Bruno Mars (FOTO) nel 2015, quest’anno Mark Ronson riceverà il premio Outstanding Contribution To Music. L’artista ha dichiarato: “Questo è il riconoscimento più significativo della mia carriera. Penso a tutte le volte che ho visto artisti che ammiro ricevere lo stesso premio. L'idea di far parte di quel gruppo mi sembra impossibile. Ho lasciato l'Inghilterra da bambino, ma questo Paese scorre in tutto ciò che ho fatto. Gli artisti britannici con cui ho lavorato – la loro genialità e il loro rifiuto ai compromessi – hanno plasmato non solo il mio lavoro, ma anche il modo in cui concepisco la musica. E più di ogni altra cosa, è il pubblico qui che mi ha sostenuto e supportato. I fan, il pubblico dei festival, gli acquirenti dei dischi e gli streamer: l'amore è sempre stato travolgente. Sono più che grato per tutto questo."
I Wolf Alice, guidati dalla voce di Ellie Rowsell, si esibiranno nel corso della cerimonia. Theo Ellis ha anticipato: “Siamo davvero onorati di avere l'opportunità di suonare ai BRIT Awards di quest'anno! Non vediamo l'ora di vedere cosa indosseranno tutti, non vediamo l'ora di vedere chi altro suonerà”. Inoltre, la formazione concorrerà in tre categorie: Group of the Year, Alternative/Rock Act e Album of the Year per The Clearing.
Per quanto riguarda le nomination, Lola Young (FOTO) e Olivia Dean si presenteranno con cinque candidature a testa, subito dopo Sam Fender a quota quattro. Tra gli artisti nominati troviamo anche Calvin Harris, Cynthia Erivo, Jade, Ed Sheeran e Raye.
