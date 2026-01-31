Raye in concerto a Bologna, oltre due ore di musica offerta a rate

La Popstar di Tooting, area sud di Londra, riempie l'Unipol Arena di Bologna con uno spettacolo che è improprio definire concerto. Raye, che proprio pochi giorni fa ha annunciato l'uscita del nuovo album (This Music May Contain Hope) il prossimo 27 marzo, un popstar globale che può permettersi oltre venti persone sul palco al suo fianco, tra musicisti, coriste, quartetto d'archi, fiati e comparse, per oltre due ore ha incantato i fan con uno spettacolo surreale: il balance tra la musica e il parlato è inopportunamente troppo equo. Il suo parlare, parlare e parlare non ha permesso al live di prendere continuità, la musica era costantemente interrotta da monologhi per lo più introduttivi della canzone in arrivo. E ci aggiungo che essendo i suoi speech in inglese molta parte del pubblico non riusciva a comprendere, restando fortemente penalizzata e subendo ancora di più i vuoti tra un brano e l'altro. Quello di Raye è stato un po' concerto, un po' sproloquio e un po' flirtare con i fan, alcuni dei quali (per fortuna pochi), colta la sensibilità dell'artista, hanno cominciato a usare le luci dei telefonini per attirare l'attenzione, costringendo Raye a stoppare la sua interpretazione poiché credeva, come è convenzionalmente riconosciuto, che ci fosse qualcuno vittima di un malore. Infine una osservazione sulla scaletta: una partenza forte, la super hit Where is My Husband! è arrivata subito e poi una flessione per risollevarsi sul finale; comprendendo che per lo spettacolo per la sua struttura non è modificabile ogni sera, forse una alternanza più equa tra hit e good song avrebbe reso più digeribili i comizi tra un pezzo e l'altro.