Grammy Awards 2026, Lady Gaga e Rosé performer

Lady Gaga si esibirà alla 68ª edizione dei Grammy Awards, che Trevor Noah presenterà domenica 1º febbraio per la sesta e ultima volta. La Recording Academy ha annunciato la performance dell’artista, già 14 volte vincitrice dei Grammy Awards e candidata nell’attuale edizione per sette premi, tre dei quali nelle categorie principali: Registrazione dell’anno per Abracadabra, Album dell’anno per Mayhem, Canzone dell’anno per Abracadabra, Miglior interpretazione pop solista per Disease, Miglior album pop vocale per Mayhem, Miglior registrazione dance pop per Abracadabra e Migliro album pop tradizionale per Harlequin (legato al film Joker). Intanto, il 29 gennaio, durante il suo concerto a Tokyo, in Giappone, Lady Gaga si è espressa contro l’ICE, l’agenzia federale degli Stati Uniti che si occupa del controllo delle frontiere e dell’immigrazione. “Voglio prendermi un secondo per parlare di qualcosa che è estremamente importante per me. Qualcosa di importante per le persone di tutto il mondo e soprattutto in America in questo momento. Tra un paio di giorni, tornerò a casa e il mio cuore si spezza al pensiero delle persone, dei bambini, delle famiglie, in tutta l'America, che vengono prese di mira senza pietà dall'ICE. Penso a tutto il loro dolore e a come le loro vite vengono distrutte proprio davanti a noi”, ha detto. Sul palco della serata più importante della musica si esibirà, per la prima volta, anche Rosé. La cantante è inoltre candidata, sempre per la prima volta, ai Grammy Awards, dove ha ottenuto tre nomination, rispettivamente nelle categorie Registrazione dell’anno, Canzone dell’anno e Miglior performance di duo/gruppo pop per la collaborazione con Bruno Mars APT.. Kendrick Lamar, Lady Gaga e Bad Bunny sono in testa alla lista dei candidati. Harry Styles e Doechii saranno presentatori. Altri artisti e presentatori saranno annunciati nei prossimi giorni.
GLI ALTRI PERFORMER
Gli altri performer dei Grammy Awards 2026 includono Sabrina Carpenter, che calcherà il palco dell’evento per il secondo anno consecutivo e che ha ricevuto sei candidature (incluse le nomination nelle categorie Album dell’anno per Man’s Best Friend e Canzone dell’anno per Manchild), Justin Bieber, che tornerà alla cerimonia per la prima volta in quattro anni e che è in lizza per quattro premi (inclusi Album dell’anno per Swag, Miglior performance pop solista per Daisies e Miglior performance R&B per Yukon), Tyler, The Creator, che nel 2025 ha collezionato un tour mondiale sold out per l’ottavo album in studio Chromakopia (che vanta nomination nelle categorie Album dell’anno, Miglior album rap e Miglior copertina) e l’album estivo a sorpresa acclamato dalla critica Don’t Tap the Glass (candidato nella categoria Miglior album di musica alternativa), e ancora Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Sombr, le Marías, che sono tutti i candidati al premio Best New Artist, i Clipse e Pharrell Williams, che sono entrambi candidati per l’LP Let God Sort Em Out dei Clipse, prodotto da Pharrell, nelle cinque categorie Album dell’anno, Miglior album rap, Miglior performance rap per Chain & Whips, Miglior canzone rap per The Birds Don’t Sing e Miglior video musicale per So Be It. Non mancherà neppure l’esibizione del segmento In Memoriam per omaggiare le leggende della musica scomparse dopo l’ultima cerimonia dei Grammy Awards. In particolare, Reba McEntire, Brandy Clark e Lukas Nelson si occuperanno del tributo iniziale, mentre Slash e Duff McKagan dei Guns N’ Roses si uniranno al batterista dei Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, a Post Malone e al produttore Andrew Watt per un tributo a Ozzy Osbourne. Infine, Lauryn Hill onorerà D’Angelo e Roberta Flack.
