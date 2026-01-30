Grammy Awards 2026, Lady Gaga e Rosé performer

Lady Gaga si esibirà alla 68ª edizione dei Grammy Awards, che Trevor Noah presenterà domenica 1º febbraio per la sesta e ultima volta. La Recording Academy ha annunciato la performance dell’artista, già 14 volte vincitrice dei Grammy Awards e candidata nell’attuale edizione per sette premi, tre dei quali nelle categorie principali: Registrazione dell’anno per Abracadabra, Album dell’anno per Mayhem, Canzone dell’anno per Abracadabra, Miglior interpretazione pop solista per Disease, Miglior album pop vocale per Mayhem, Miglior registrazione dance pop per Abracadabra e Migliro album pop tradizionale per Harlequin (legato al film Joker). Intanto, il 29 gennaio, durante il suo concerto a Tokyo, in Giappone, Lady Gaga si è espressa contro l’ICE, l’agenzia federale degli Stati Uniti che si occupa del controllo delle frontiere e dell’immigrazione. “Voglio prendermi un secondo per parlare di qualcosa che è estremamente importante per me. Qualcosa di importante per le persone di tutto il mondo e soprattutto in America in questo momento. Tra un paio di giorni, tornerò a casa e il mio cuore si spezza al pensiero delle persone, dei bambini, delle famiglie, in tutta l'America, che vengono prese di mira senza pietà dall'ICE. Penso a tutto il loro dolore e a come le loro vite vengono distrutte proprio davanti a noi”, ha detto. Sul palco della serata più importante della musica si esibirà, per la prima volta, anche Rosé. La cantante è inoltre candidata, sempre per la prima volta, ai Grammy Awards, dove ha ottenuto tre nomination, rispettivamente nelle categorie Registrazione dell’anno, Canzone dell’anno e Miglior performance di duo/gruppo pop per la collaborazione con Bruno Mars APT.. Kendrick Lamar, Lady Gaga e Bad Bunny sono in testa alla lista dei candidati. Harry Styles e Doechii saranno presentatori. Altri artisti e presentatori saranno annunciati nei prossimi giorni.