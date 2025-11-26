Guns N' Roses, due nuove canzoni aspettando il tour mondiale 2026

La leggendaria band statunitense torna sotto i riflettori internazionali con un annuncio destinato a catalizzare l’attenzione dei fan. Dopo aver chiuso il tour What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things a Mexico City, il gruppo guidato da Axl Rose e affiancato da Slash e Duff McKagan ha confermato una nuova tournée mondiale prevista per il 2026, accompagnata dall’arrivo di due singoli inediti, Nothin e Atlas, in uscita a dicembre

La prima tappa statunitense sarà invece in Florida. Terminata la sezione sudamericana, il gruppo farà il suo ingresso negli Stati Uniti con due appuntamenti in Florida: il 5 maggio all’Hard Rock Hollywood di Hollywood e il 7 maggio al Welcome To Rockville Festival di Daytona Beach.

Il capitolo europeo

L’Europa accoglierà undici concerti distribuiti tra giugno e l’inizio di luglio. La prima tappa sarà la PreZero Arena Gliwice, in Polonia, con due date ravvicinate: 4 giugno e 6 giugno. Seguiranno l’esibizione del 10 giugno a Dublino alla 3Arena e la partecipazione, tra il 12 e il 14 giugno, al Download Festival di Donington.

Il tour europeo continuerà ad Amsterdam allo Ziggo Dome il 18 giugno e il 20 giugno, per poi proseguire verso l’Uber Arena di Berlino il 23 giugno e il 25 giugno. A fine mese, il 28 giugno, la band arriverà ad Antwerp all’AFAS Dome, mentre le ultime due tappe europee si svolgeranno a Parigi, all’Accor Arena, l’1 luglio e il 3 luglio.