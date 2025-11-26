Guns N' Roses, due nuove canzoni aspettando il tour mondiale 2026

La leggendaria band statunitense torna sotto i riflettori internazionali con un annuncio destinato a catalizzare l’attenzione dei fan. Dopo aver chiuso il tour What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things a Mexico City, il gruppo guidato da Axl Rose e affiancato da Slash e Duff McKagan ha confermato una nuova tournée mondiale prevista per il 2026, accompagnata dall’arrivo di due singoli inediti, Nothin e Atlas, in uscita a dicembre
I Guns N' Roses tornano sotto i riflettori internazionali con un annuncio destinato a catalizzare l’attenzione dei fan. Dopo aver chiuso il tour What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things a Mexico City, la band guidata da Axl Rose e affiancata da Slash e Duff McKagan ha confermato una nuova tournée mondiale prevista per il 2026, accompagnata dall’arrivo di due singoli inediti, Nothin e Atlas, in uscita a dicembre.
L’avvio del tour parte dal Messico: la nuova avventura live prenderà il via il 28 marzo 2026 durante il Monterrey Tecate Pa’l Norte, segnando l’inizio di una sequenza composta da 42 concerti. Una ripartenza che rappresenta la naturale prosecuzione del rapporto consolidato tra il gruppo e il pubblico internazionale.
Dal Messico, i Guns N' Roses proseguiranno immediatamente verso il Brasile per una lunga serie di nove show, che li porterà a Porto Alegre, São Paulo per il Monsters Of Rock, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitoria, Salvador, Fortaleza, Sao Luiz nello stadio Governador João Castelo “Castelão”, fino a Belém do Para all’Estadio Olimpico do Para “Mangueirão”.
La prima tappa statunitense sarà invece in Florida. Terminata la sezione sudamericana, il gruppo farà il suo ingresso negli Stati Uniti con due appuntamenti in Florida: il 5 maggio all’Hard Rock Hollywood di Hollywood e il 7 maggio al Welcome To Rockville Festival di Daytona Beach.
Il capitolo europeo
L’Europa accoglierà undici concerti distribuiti tra giugno e l’inizio di luglio. La prima tappa sarà la PreZero Arena Gliwice, in Polonia, con due date ravvicinate: 4 giugno e 6 giugno. Seguiranno l’esibizione del 10 giugno a Dublino alla 3Arena e la partecipazione, tra il 12 e il 14 giugno, al Download Festival di Donington.
Il tour europeo continuerà ad Amsterdam allo Ziggo Dome il 18 giugno e il 20 giugno, per poi proseguire verso l’Uber Arena di Berlino il 23 giugno e il 25 giugno. A fine mese, il 28 giugno, la band arriverà ad Antwerp all’AFAS Dome, mentre le ultime due tappe europee si svolgeranno a Parigi, all’Accor Arena, l’1 luglio e il 3 luglio.
Il ritorno negli Stati Uniti
Dopo l’Europa, i Guns N' Roses torneranno in Nord America per una lunga serie di esibizioni distribuite tra stadi e arene da luglio a settembre.
Il primo concerto sarà il 23 luglio al Cater-Finley Stadium di Raleigh, nella Carolina del Nord. Seguiranno:
– 26 luglio al Saratoga Performing Arts Center di Saratoga Springs, New York
– 29 luglio al Credit Union 1 Amphitheatre di Tinley Park, Illinois
– 1 agosto all’Hersheypark Stadium di Hershey, Pennsylvania
– 5 agosto al Rogers Stadium di Toronto, Ontario
– 8 agosto al Mystic Lake Amphitheater di Shakopee, Minnesota
– 12 agosto al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey
– 16 agosto al Busch Stadium di St. Louis, Missouri
– 19 agosto al Morton Amphitheater di Kansas City, Missouri
– 22 agosto all’Allegiant Stadium di Las Vegas, Nevada
– 26 agosto al Commonwealth Stadium di Edmonton, Alberta
– 29 agosto al BC Place di Vancouver, Columbia Britannica
La parte finale della tournée porterà la band in California il 2 settembre 2026 allo Snapdragon Stadium di San Diego e il 5 settembre al Rose Bowl di Pasadena.
Gli ultimi impegni saranno i seguenti:
– 9 settembre al Globe Life Field di Arlington, Texas
– 12 settembre alla Thunder Ridge Nature Arena di Ridgedale, Missouri
– 16 settembre all’Alamodome di San Antonio, Texas
– 19 settembre al Truist Park di Atlanta, Georgia
Prevendite e modalità di accesso ai biglietti
Le prevendite dedicate al Nightrain Fan Club si sono aperte ieri, martedì 25 novembrte, per quanto riguarda le date europee, mentre per il pubblico statunitense l’appuntamento è fissato per martedì 2 dicembre.
Tre giorni più tardi saranno avviate le vendite generali in entrambe le aree geografiche. I fan nordamericani potranno inoltre iscriversi per beneficiare di una presale riservata direttamente all’artista.
L’uscita dei nuovi singoli
In parallelo agli annunci dal vivo, i Guns N' Roses hanno confermato l’uscita di due nuove tracce, Nothin e Atlas, disponibili dal 2 dicembre 2025.
Entrambe le canzoni, così come i singoli Absurd, Hard Skool, Perhaps e The General pubblicati dal 2016, hanno origine nelle sessioni di lavoro legate all’album Chinese Democracy del 2008, materiale che continua a rivelarsi una risorsa creativa di rilievo per la band.
Guns N' Roses 2026 World Tour, tutte le date
Di seguito trovate il calendario completo della tournée mondiale targata 2026 dei Guns N' Roses:
- 28 marzo: Monterrey Tecate Pa’l Norte, Messico
- 1 aprile: Porto Alegre Estádio Beira Rio, Brasile
- 4 aprile: São Paulo Monsters Of Rock, Brasile
- 7 aprile: São José do Rio Preto Alberto Bertelli Lucatto, Brasile
- 10 aprile: Rio de Janeiro Engenhao, Brasile
- 12 aprile: Vitoria Estádio Estadual Kleber José de Andrad, Brasile
- 15 aprile: Salvador Arena Fonte Nova, Brasile
- 18 aprile: Fortaleza Arena Castelão, Brasile
- 21 aprile: Sao Luiz stádio Governador João Castelo “Castelão”, Brasile
- 25 aprile: Belém do Para Estadio Olimpico do Para “Mangueirão”, Brasile
- 5 maggio: Hollywood Hard Rock Hollywood, Florida
- 7 maggio: Daytona Beach Welcome To Rockville Festival, Florida
- 4 giugno: Gliwice PreZero Arena Gliwice, Polonia
- 6 giugno: Gliwice PreZero Arena Gliwice, Polonia
- 10 giugno: Dublin 3Arena, Irlanda
- 12 – 14 giugno: Donington Download Festival, Regno Unito
- 18 giugno: Amsterdam Ziggo Dome, Paesi Bassi
- 20 giugno: Amsterdam Ziggo Dome, Paesi Bassi
- 23 giugno: Berlin Uber Arena, Germania
- 25 giugno: Berlin Uber Arena, Germania
- 28 giugno: Antwerp AFAS Dome, Belgio
- 1 luglio: Paris Accor Arena, Francia
- 3 luglio: Paris Accor Arena, Francia
- 23 luglio: Raleigh Cater-Finley Stadium, Carolina del Nord
- 26 luglio: Saratoga Springs Saratoga Performing Arts Center, New York
- 29 luglio: Tinley Park Credit Union 1 Amphitheatre, Illinois
- 1 agosto: Hershey Hersheypark Stadium, Pennsylvania
- 5 agosto: Toronto Rogers Stadium, Ontario
- 8 agosto: Shakopee Mystic Lake Amphitheater, Minnesota
- 12 agosto: East Rutherford MetLife Stadium, New Jersey
- 16 agosto: St. Louis Busch Stadium, Missouri
- 19 agosto: Kansas City Morton Amphitheater, Missouri
- 22 agosto: Las Vegas Allegiant Stadium, Nevada
- 26 agosto: Edmonton Commonwealth Stadium, Alberta
- 29 agosto: Vancouver BC Place, Columbia Britannica
- 2 settembre: San Diego Snapdragon Stadium, California
- 5 settembre: Pasadena Rose Bowl, California
- 9 settembre: Arlington Globe Life Field, Texas
- 12 settembre: Ridgedale Thunder Ridge Nature Arena, Missouri
- 16 settembre: San Antonio Alamodome, Texas
- 19 settembre: Atlanta Truist Park, Georgia
Credits: Ipa, Fotogramma e Unsplash
