Slash dei Guns'n'Roses e la sua seconda carriera da produttore

la passione per i film e la carriera da produttore

In occasione della presentazione ufficiale del film al Festival di Locarno (6-16 agosto), Slash racconta all'ANSA della sua passione per i film: "Fin da quando ero bambino mi son sempre piaciuti i film horror, i thriller, i bei film di fantascienza che fanno pure paura, quelli sui mostri e cose del genere. Nel 2013 non stava uscendo più niente di buono. Un giorno ero a una festa di Halloween e ho parlato tutta la notte con un tipo di film, per poi scoprire che era un produttore. Mi disse che lo sarei potuto diventare anche io, anche se non è che aspirassi a entrare nel settore. Ed è un po' così che è cominciato tutto...". Ciò che più ama di questo mestiere è "mettere tutto insieme, scegliere chi farà il progetto, svilupparlo".