Slash dei Guns'n'Roses e la sua seconda carriera da produttore

In un'intervista rilasciata all'Ansa in occasione della presentazione di Deathstalker, pellicola fuori concorso al Festival di Locarno
Il chitarrista dei Guns N' Roses, al secolo Saul Hudson, è sempre stato un grande fan dell'horror, tanto da aver aperto una casa di produzione cinematografica specializzata in pellicole dell'orrore. Nel 2023, in occasione dell'inaugurazione della sua BerserkerGang in cui ritroviamo i nomi di Michael Paszt, James Fler, Andrew T. Hunt, Rodrigo Gudiño e Pasha Patriki, il musicista aveva dichiarato di voler entrare nel cuore dell'attività di produzione in modo "da poter provare a realizzare film che mi piacerebbe vedere", tra questi, l'ultimo da lui prodotto è stato presentato fuori concorso al Festival di Locarno in chiusura oggi, sabato 16 agosto. Si intitola Deathstalker, reboot di una pellicola anni Ottanta del genere "sword and sorcery", per la regia di Steven Kostanski.
la passione per i film e la carriera da produttore
In occasione della presentazione ufficiale del film al Festival di Locarno (6-16 agosto), Slash racconta all'ANSA della sua passione per i film: "Fin da quando ero bambino mi son sempre piaciuti i film horror, i thriller, i bei film di fantascienza che fanno pure paura, quelli sui mostri e cose del genere. Nel 2013 non stava uscendo più niente di buono. Un giorno ero a una festa di Halloween e ho parlato tutta la notte con un tipo di film, per poi scoprire che era un produttore. Mi disse che lo sarei potuto diventare anche io, anche se non è che aspirassi a entrare nel settore. Ed è un po' così che è cominciato tutto...". Ciò che più ama di questo mestiere è "mettere tutto insieme, scegliere chi farà il progetto, svilupparlo".
La sinossi del film fuori concorso a Locarno
Il film che vede nel cast Daniel Bernhardt, Christina Orjalo, Paul Lazenby, Nicholas Rice e Patton Oswalt, racconta del Regno di Abraxeon assediato dai Dreaditi, messaggeri del defunto mago Nekromemnon. Quando Deathstalker trova un amuleto maledetto, resta vittima della magia nera e di mostruosi persecutori, e per sopravvivere dovrà rompere la maledizione.