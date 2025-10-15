Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis conferma un nuovo album

“Le cose stanno andando più rapidamente di quello che ci aspettavamo”. In un’intervista radiofonica a Sirius XM, Anthony Kiedis , il co-fondatore e frontman dei Red Hot Chili Peppers , ha confermato le voci che da tempo circolavano sui social in merito alla lavorazione di un nuovo album della band. “Non dovremmo pensare a nuova musica secondo quello che dicono i nostri manager, avvocati e commercialisti. Ma ogni tanto te ne freghi di quello che dovresti fare, senti una musica nella tua testa e fai una chiamata ai tuoi amici”. L’intesa musicale arriva dalla collaborazione con il co-fondatore e bassista Flea e con il chitarrista John Frusciante , che ha fatto ritorno nel gruppo nel 2022 con gli ultimi due album Unlimited Love e Return of the Dream Canteen . “La fiamma di John si è accesa prima del previsto. Le sabbie mobili si stanno formando”, ha proseguito Kiedis, che ha citato indirettamente il brano Wet Sand, tratto dall’album Stadium Arcadium del 2006. Inoltre, dopo la fine del Global Stadium Tour, iniziato a Siviglia nel 2022 e terminato nel 2024 in Missouri, anche Flea ha confermato che il gruppo è intento a scrivere nuovi brani: “Negli ultimi anni abbiamo fatto due dischi e un tour mondiale negli stadi. Quando sono tornato a casa ho ripreso a suonare la tromba e mi sono concentrato su un album jazz che non vedo l’ora di pubblicare. Ma abbiamo anche iniziato a scrivere nuove canzoni con la band”.

LA STORIA DELLA BAND, TRA CAMBI DI FORMAZIONE E GRAMMY AWARDS

Il gruppo rock Red Hot Chili Peppers è stato fondato nel 1982 a Los Angeles dal cantante Anthony Kiedis, dal bassista Flea, dal chitarrista Hillel Slovak e dal batterista Jack Irons. Dopo i primi album The Red Hot Chili Peppers (1984), Freaky Styley (1985) e The Uplift Mofo Party Plan (1987), nel 1988 la morte di Slovak per overdose e l’uscita di Irons hanno segnato una svolta nel futuro della band. Il nuovo batterista Chad Smith e il nuovo chitarrista John Frusciante sono infatti entrati nella formazione, che ha poi pubblicato l’album Mother’s Milk (1989), trainato dal singolo Higher Ground. Il successo planetario è poi arrivato con il disco Blood Sugar Sex Magik (1991), che contiene brani storici come Give It Away e Under the Bridge, ha venduto oltre 13 milioni di copie e ha vinto un Grammy Award per la Miglior interpretazione hard rock. Dopo l’uscita di Frusciante e l’ingresso del nuovo chitarrista Dave Navarro, la band ha pubblicato l’album One Hot Minute (1995), ma l’era d’oro dei Red Hot Chili Peppers è iniziata nel 1998 con il ritorno di Frusciante. Il gruppo ha pubblicato infatti l’album Californication (1999), che ha venduto 15 milioni di copie e che contiene brani leggendari come Scar Tissue (vincitore di un Grammy Award nel 2000), Otherside e Californication. Sono seguiti i dischi By the Way (2002) e Stadium Arcadium (2006), vincitore di cinque Grammy Awards nelle categorie Miglior album rock, Miglior canzone rock, Miglior produzione rock da un duo o gruppo, Miglior edizione speciale per un album e Miglior produttore grazie ai successi Dani California, Snow (Hey Oh) e Tell Me Baby. Dopo l'ingresso del nuovo chitarrista Josh Klinghoffer dal 2009 al 2019, e l'uscita degli album I’m With You (2011) e The Getaway (2016), nel 2019 è tornato Frusciante. Nel 2022 il gruppo ha pubblicato gli ultimi album, Unlimited Love e Return of the Dream Canteen. Con oltre 100 milioni di dischi venduti e un posto nella Rock and Roll Hall of Fame conquistato nel 2012, i Red Hot Chili Peppers sono tuttora una delle band più influenti della storia del rock. Dal 2022 fanno anche parte delle celebrità della Hollywood Walk of Fame.