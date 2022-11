6/10 ©Getty

Se si pensa ai Red Hot Chili Peppers non si può non pensare a Californication (1999), la canzone che li ha portati al successo, narrando del sogno californiano in una chiave quasi oscura. Il brano sancisce il successo a livello globale e quasi coincide con un cambio di look drastico per Kiedis che in quel periodo sfoggia una imponente acconciatura a cresta sul palcoscenico (nella foto, in un concerto nel 2000)