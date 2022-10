Return of the Dream Canteen, il nuovo album dei Red Hot Chili Peppers

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



C'è un qualcosa di fanciullescamente lisergico nell'incipit di Return of the Dream Canteen, il nuovo album dei Ret Hot Chili Pepper in uscita il 14 ottobre su etichetta Warner Records e che arriva poco dopo il precedente album in studio, Unlimited Love, tanto è vero che la nuova creatura è stata registrata nelle stesse sessioni, che hanno segnato pure il ritorno di John Frusciante dopo un'assenza di dieci anni. Ancora una volta i RHCP dimostrano, nonostante da anni siano all’apice del successo, di essere in grado di continunare a cavalcare una straordinaria onda creativa. Return of the Dream Canteen, composto da 17 tracce, si apre con Tippa my tongue, caratterizzata da sonorità estive, molto East Coast e ha un paio di versi che sembrano il ritratto di questa band nata a Los Angeles nel 1983, quasi quaranta anni fa: "Something like a cannibal, very flammable and partially programmable", ovvero siamo simili a cannibali, facilmente infiammabili e poco programmabili. E questa anarchia sonora è tutta nel terzo brano, che arriva dopo la ballad Peace and Love, e si intitola Reach Out: qui the voice Anthony Kiedis libera le sue tonalità tra un'ironia alla Freddie Mercury e una aggressività punkeggiante che si uniscono in un testo tarantiniano tra snake bomb, un bar di motociclisti e fantasmagoriche suore volanti. Eddie ha un che di batavo maledetto, un calediscopio di immagini che sembrano confluire nel Lete e invitare alla dimenticanza; qui le oasi musicali sono un viaggio nel viaggio che culminano in un finale distorto. Fake us F@ck è melanconia pura tra un amore che non può nascere e l'esorcismo agli spin doctot che vogliono giocare con i nostri pensieri. Strana tipa Bella, che vuole vivere a L.A. dove ogni cane ha la sua giornata; Roulette, al di là della nostalgia della scuola e del senso di indefinitezza umana che trasmette, per una lode per la citazione di Hall & Oates, duo musicale che ha segnato gli anni Settanta e oggi è praticamente dimenticato. Cigarettes si apre con una immagine degna degli amori trovadorico: "Sip from this glass of hours", sorseggia questo bicchiere di ore; qui altre citazioni (Nat King Cole, Dick Van Patten e New York Dolls) insieme al desiderio di un po' di anonimato.