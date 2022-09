4/15 ©IPA/Fotogramma

Return of the dream canteen, Red Hot Chili Peppers. Album in studio per i Red Hot Chili Peppers, che sbarcano a sorpresa con il secondo lavoro dell’anno dopo Unlimited Love, pubblicato appena pochi mesi fa, ad aprile, subito in vetta alle classifiche

I Red Hot Chili Peppers hanno svelato l'arrivo di un nuovo doppio album