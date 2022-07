I Red Hot Chili Peppers, svelato l'arrivo di un nuovo doppio album

Un grande notizia per i fan della band

approfondimento

I Red Hot Chili Peppers tornano con il nuovo album Unlimited Love

Dopo 40 minuti dall’inizio del concerto, Kiedis e Flea hanno preso la parola e hanno annunciato al pubblico presente non uno ma addirittura un doppio album, intitolato Return of the Dream Canteen, che uscirà il prossimo 14 ottobre. Il disco è stato registrato allo Shangri-La Studios di Malibu, a Los Angeles e questa è una notizia decisamente insolita per i fan, che sanno come i Red Hot Chili Peppers in genere impieghino un po’ di anni prima di pubblicare nuovi album. Durante l’annuncio ufficiale sul palco di Denver, Flea ha anche anticipato il titolo di una delle tracce del disco, cioè Tippa My Tongue. Return of the Dream Canteen è il secondo lavoro dei Red Hot Chili Peppers prodotto da Rick Rubin. Con un post pubblicato dopo il concerto sulla loro pagina ufficiale Instagram, la band ha dichiarato a riguardo: “Siamo andati alla ricerca di noi stessi come abbiamo sempre fatto. Ebbene, ci siamo riusciti con 2 doppi album pubblicati uno di seguito all'altro. Il secondo è significativo quanto il primo, o forse il contrario. Return of the Dream Canteen è tutto ciò che siamo e che abbiamo sempre sognato di essere e realizzato con il sangue dei nostri cuori”. In seguito, il concerto è proseguito ininterrottamente con la band che ha incantato la platea di Denver. Lo scorso maggio, in occasione dello JazzFest di New Orleans, la band ha reso omaggio al compianto Taylor Hawkins, defunto batterista dei Foo Fighters.