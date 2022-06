I Red Hot Chili Peppers pubblicano la nuova canzone "Nerve Flip"

La band capitanata da Anthony Kiedis ha reso disponibile la canzone che originariamente era stata pubblicata in Giappone come bonus track del loro ultimo album "Unlimited Love”, uscito lo scorso aprile. Questa sorpresa per i fan è arrivata venerdì 3 giugno e rende massimo protagonista il chitarrista John Frusciante (tornato nel 2019 dopo 10 anni di pausa)

I Red Hot Chili Peppers hanno pubblicato una nuova canzone dal titolo "Nerve Flip”. In realtà non si tratta di una nuova canzone in assoluto: il brano è già stato pubblicato, ma soltanto in Giappone, come bonus track del loro ultimo album "Unlimited Love” (uscito il 1° aprile 2022 e, a oggi, il disco rock più venduto dell’anno).

Questa sorpresa per i fan (non giapponesi, dato che quelli giapponesi già potevano allietarsi con questo brano) è arrivata venerdì 3 giugno e rende massimo protagonista il chitarrista John Frusciante.

La mitica chitarra che per anni ha suonato gomito a gomito con Anthony Kiedis e soci poi ha fatto quello che lo scrittore italiano Enrico Brizzi ha immortalato nel titolo del suo bestseller (Jack Frusciante è uscito dal gruppo, in cui Jack è il nome modificato di John, cambiato da Brizzi per non incorrere in possibili problemi per questioni di diritti d'autore).

Dopo un decennio di pausa di riflessione, John Frusciante è tornato dai Red Hot Chili Peppers nel 2019. È tornato non strisciando ma frusciando, passateci la boutade...