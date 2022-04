I Red Hot Chili Peppers tornano con il nuovo album Unlimited Love

Esattamente un giorno dopo il riconoscimento di una stella sulla Hollywood Walk Of Fame, i Red Hot Chili Peppers pubblicano il nuovo album Unlimited Love, con il ritorno dello storico chitarrista John Frusciante e del produttore Rick Rubin. Ecco la tracklist Condividi

Il loro ritorno è forse uno dei più attesi di questo 2022, dagli amanti del rock e della musica alternativa, e non solo. I Red Hot Chili Peppers con Anthony Kiedis al timone e John Frusciante finalmente tornato nel collettivo, hanno debuttato alla mezzanotte di oggi, venerdì 1 aprile, con il loro nuovo album in studio Unlimited Love. Già disponibile all’ascolto sulle migliori piattaforme digitali e nei negozi di dischi. E per celebrare l’arrivo del dodicesimo progetto discografico del gruppo, ecco avverarsi anche il loro “Dream of Californication”, con la band di Los Angeles che ha ottenuto la sua personale stella sulla Hollywood Walk Of Fame.

Unlimited Love è il nuovo album dei RHCP approfondimento Red Hot Chili Peppers: pubblicato il nuovo singolo "Not the one” A quasi sei anni dall’uscita del loro ultimo album in studio The Getaway (2016), i Red Hot Chili Peppers tornano nei negozi di dischi e sulle migliori piattaforme digitali con un nuovo progetto discografico. Si chiama Unlimited Love ed è già disponibile all’ascolto in cuffia dalla mezzanotte di oggi, venerdì 1 aprile 2022. Un gradito ritorno per Anthony Kiedis e il suo collettivo, ma soprattutto per lo storico chitarrista John Frusciante che riabbraccia i RHCP dopo l’uscita nel 2006. Con lui torna anche il produttore Rick Rubin alla base di molti successi recenti e passati della band losangelina. A detta di molti, Unlimited Love ha tutte le carte in regola per diventare il miglior album del gruppo rock negli ultimi 10 anni di produzione, forte delle sue ben 17 tracce (oltre 70 minuti di musica) in grado dimostrare non solo l’abilità di Kiedis & Co. nel saper spaziare anche in generi diversi tra loro, ma al tempo stesso di dimostrare un sano e nostalgico attaccamento alle proprie radici e a quella musica che dagli anni ’80 al 2000 ha contribuito a rendere i RHCP famosissimi in tutto il mondo e colonna sonora di intere generazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Red Hot Chili Peppers (@chilipeppers)

La tracklist di Unlimited Love dei Red Hot Chili Peppers Ecco la tracklist ufficiale del nuovo disco dei Red Hot Chili Peppers già anticipato dai singoli Black Summer, Poster Child e Not the One: 1. Black summer 2. Here ever after 3. Aquatic mouth dance 4. Not the one 5. Poster child 6. The great apes 7. It’s only natural 8. She’s a lover 9. These are the ways 10. Whatchu thinkin’ 11. Bastards of light 12. White braids & pillow chair 13. One way traffic 14. Veronica 15. Let ‘em cry 16. The heavy wing 17. Tangelo

I Red Hot Chili Peppers hanno una stella sulla Hollywood Walk of Fame “And buy me a star on the boulevard, it's Californication”. Un sogno che diventa realtà per la storica funk-rock band di Los Angeles che ottiene ora nella sua città natale la tanto ambita stella sulla Hollywood Walk Of Fame, di cui parlando anche nel singolo di maggior successo Californication. La cerimonia si è tenuta ieri, giovedì 31 marzo sul il marciapiede losangelino che accoglie i nomi delle più grandi star internazionali della musica, del cinema e dell’arte, segnando ufficialmente il ritorno d i John Frusciante nel collettivo con Kiedis, Flea e Chad Smith. È proprio dai quattro membri del gruppo che sono arrivate le parole più emozionanti, durante un sentito discorso di ringraziamento per il riconoscimento ottenuto. Se Flea racconta “Quando avevo 11 anni, ho mendicato in questa strada. La conosco alla perfezione. La strada mi conosce. Ogni volta che viaggiavamo per il mondo, la strada è sempre stata una parte di me”, Kiedis aggiunge che “Abbiamo iniziato suonando su e giù per le strade e facendo ballare una manciata di persone. Ma col passare del tempo, siamo rimasti uniti come una squadra e come una band e ora possiamo far ballare e gioire tutti”.