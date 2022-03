Le scuse di Flea dei Red Hot Chili Peppers ai Guns N’ Roses

Tre anni dopo il debutto dei Red Hot Chili Peppers, è toccato ai Guns: nel 1987 è uscito Appetite for Destruction, quando Anthony Kiedis e Flea erano già sulla cresta dell'onda. Il loro esordio è stato salutato con critiche e derisione da parte dei Red Hot Chili Peppers. Per questo oggi, dopo trent'anni, arrivano le scuse ufficiali. Meglio tardi che mai...

Flea ha ammesso che “c’era una certa arroganza. Tipo ‘fan***o il mondo, fan***o il sistema, fan***o l’autorità e tutto il resto: siamo ragazzi di strada e facciamo come ci pare. Perché stavamo giocando duro nel fare i selvaggi”. Anthony Kiedis in un’altra occasione si è giustificato in questo modo: “Eravamo una band da festa, alle feste bisogna pur sempre portare qualcosa. Flea è sempre stato determinante nel dire: 'Dobbiamo essere bravi, scrivere qualcosa di nuovo: dobbiamo avere qualcosa in grado di smuovere la gente'. E, in genere, arrivavamo sempre carichi di roba”.

In quegli anni la scena di Los Angeles era carica di tensioni, come di lì a pochissimo (nei Nineties) sarebbe diventata la scena di Seattle con i protagonisti del grunge.

La band capitanata da Anthony Kiedis ha esordito nel 1984, con l'album omonimo di debutto. Il disco è stato subito un successo e l'anno seguente i Red Hot Chili Peppers hanno dato alle stampe Freaky Styley, mentre nel 1987 è uscito The Uplift Mofo Party Plan (l'ultimo disco che è stato realizzato assieme al chitarrista della formazione originale, Hillel Slovak, morto un anno dopo e quindi sostituito da John Frusciante per l’album Mother’s Milk del 1989).

Vedremo i Red Hot e i Guns in Italia quest’estate

approfondimento

Guns N’ Roses: “Nuove canzoni in arrivo”

Per adesso non è arrivata la classica accettazione delle scuse da parte di Axl Rose e Slash.

Comunque questo gesto galante di Flea di certo sarà stato apprezzato dagli eterni rivali dei Red Hot Chili Peppers.



Ricordiamo che entrambi i gruppi arriveranno in Italia per esibirsi la prossima estate.

I Red Hot Chili Peppers si esibiranno alla Visarno Arena, il prossimo 18 giugno, nell’ambito del festival Firenze Rocks, in cui suoneranno certamente brani del nuovo album Unlimited Love, atteso per il prossimo 1° aprile (di cui sono stati già estratti singoli Black Summer e Poster Child).

I Guns N' Roses, invece, suoneranno il 10 luglio allo stadio Meazza di San Siro, a Milano. A fine febbraio, Slash ha annunciato che ci sarebbe nuovo materiale in arrivo. Durante un'intervista concessa a Consequence of Sound ha preavvisato i fan, che non vedono l'ora di scoprire cosa bolle in pentola. Dalle parole del chitarrista, si tratta di “un paio di nuove canzoni che usciranno giusto in tempo per la partenza del tour, diciamo a giugno”.