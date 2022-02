Guns N’ Roses: “Nuove canzoni in arrivo”

Slash ha annunciato che ci sarebbe nuovo materiale in arrivo. Durante un'intervista concessa a Consequence of Sound ha preavvisato i fan, che non vedono l'ora di scoprire cosa bolle in pentola. Dalle parole del chitarrista, si tratta di “un paio di nuove canzoni che usciranno giusto in tempo per la partenza del tour, diciamo a giugno”

Fan dei Guns N’ Roses, gioite pure: sta per arrivare nuova musica firmata dai vostri beniamini!

A garantirlo è stato Slash in persona, il quale durante un'intervista concessa a Consequence of Sound ha preavvisato i fan: all'orizzonte ci sarebbe qualche nuova canzone della mitica band.



Il pubblico di uno dei gruppi più cult degli anni Novanta non vede l'ora di scoprire cosa bolle in pentola. Dalle parole del chitarrista, si tratterebbe di “un paio di nuove canzoni che usciranno giusto in tempo per la partenza del tour, diciamo a giugno”.



Quindi non si parla di dischi ma di brani, una notizia che comunque fa gola agli appassionati dei Guns.



La band di Sweet child o' mine è pronta a partire per il tour che dal 21 maggio vedrà il cantante Axl Rose, il chitarrista Slash e soci suonare in giro per il mondo, partendo dalle prime tappe su suolo statunitense per poi volare qui da noi, in Europa e anche in Italia. Nel nostro Paese sono attesi per il 10 luglio, a Milano, presso lo stadio di San Siro.