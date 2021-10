Red Hot Chili Peppers, il nuovo album con John Frusciante è in arrivo

Ci siamo, il nuovo album dei Red Hot Chili Peppers con John Frusciante è quasi pronto. Lo ha affermato Chad Smith. Il batterista, intervistato dall'edizione USA di "Rolling Stone", ha aggiunto che la band "va molto d'accordo" e che i membri "si ascoltano l'uno con l'altro in un modo nuovo".

"Siamo tutti contenti di questo disco"

Smith ha anche detto: "John non era con noi da dieci anni. E' un bel lasso di tempo, quindi ovviamente il disco suonerà diverso ma anche come una cosa fatta da noi quattro perché insieme abbiamo una chimica speciale. Suona come Red Hot Chili Peppers, ma è diverso e nuovo e per me questa è una gran cosa. Siamo tutti contenti di questo disco". Pochi giorni fa la band statunitense, fondata a Los Angeles nel 1983 (I Red Hot Chili Peppers vendono per 100 milioni di sterline i testi delle loro canzoni), ha annunciato un nuovo grande tour mondiale che avrà luogo nel 2022. In Europa la prima data è prevista a Siviglia il 4 giugno, mentre l'appuntamento italiano è fissato per il 18 giugno a Firenze (QUI TUTTE LE INFO).

