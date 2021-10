Red Hot Chili Peppers in concerto: data a Firenze a giugno 2022

Il celebre gruppo statunitense icona del rock, ha confermato la sua unica data in Italia per l’estate del 2022. I Red Hot Chili Peppers si esibiranno nel capoluogo toscano per la rassegna “Firenze Rocks”. Con loro annunciati altri grandi nomi della musica internazionale

Sono uno dei gruppi rock più amati degli anni ’90 e 2000, i Red Hot Chili Peppers di Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e John Frusciante tornano in Italia per un concerto a formazione completa il prossimo 18 giugno 2022 . L’occasione? La partecipazione a Firenze Rocks , il più grande festival musicale italiano interamente dedicato al rock, che è anche tra i primi e più apprezzati in Europa. Dopo due anni di stop agli eventi e manifestazioni dal vivo, a causa del perdurare della pandemia, Firenze Rocks torna quindi più in forma e ricco che mai. Ecco tutte le info e i biglietti per il concerto dei RHCP a Firenze.

View this post on Instagram

Mancava solo una data da completare nella ricca line-up di artisti internazionali che il prossimo giugno scateneranno il pubblico fiorentino (e di tutta Italia) sul ritmo del vero rock. Dopo Muse, Metallica, Green Day e il rapper Asap Rocky, sabato 18 giugno 2022 toccherà ai Red Hot Chili Peppers con la loro formazione al completo. Anthony Kiedis , Flea , Chad Smith e John Frusciante fanno parte del ricco parterre di ospiti scelti per la nuova edizione di Firenze Rocks , il festival dedicato a questo genere musicale, tra i più apprezzati in Italia e in tutta Europa. La serata, interamente organizzata da Live Nation, si terrà alla Visarno Arena della città. La tappa a Firenze è per i RHCP un passaggio importante, segnato dal ritorno nel gruppo dello storico chitarrista John Frusciante e da un ricco show sulle note di tutte le più grandi hit della loro carriera, oltre che le nuove canzoni dell’album di inediti in registrazione.

I biglietti per lo show dei RHCP a Firenze

approfondimento

I Red Hot Chili Peppers vendono i testi delle loro canzoni

Come annunciato dagli stessi organizzatori dell’evento, i biglietti già acquistati per lo show fiorentino dei RHCP, inizialmente previsto per il 12 giugno del 2020 (poi posticipato al 16 giungo del 2021), resteranno validi anche per la nuova data del 18 giugno 2022. Il che consentirà ai fan di assistere all’unica tappa italiana della tournée mondiale della rock band, che si prepara a tornare in concerto in tutta Europa con la formazione al completo. Per chi non avesse ancora acquistato i ticket d’ingresso, sono disponibili sul sito Live Nation.

Gli altri artisti ospiti di Firenze Rocks

Nella stessa giornata salirà sul palco della rassegna Firenze Rocks – accanto ai Red Hot Chili Peppers - anche un altro tra gli artisti più amati nel mondo, specie dal pubblico giovanile. Asap Rocky è il rapper che gli organizzatori di Live Nation hanno annunciato come super ospite per il prossimo 18 giugno 2022. Tra gli altri headliner del celebre festival rock, già confermati anche i Green Day cui spetta il concerto di apertura dell’evento, il prossimo 16 giugno 2022, i Muse nella giornata seguente (17 giugno 2022) e i Metallica che daranno vita ad uno spettacolare show finale, in programma per domenica 19 giugno 2022.