Il Firenze Rocks 2021 annullato: le nuove date per il 2022

Spostato a causa Covid il Firenze Rocks , che invita gli spettatori all'evento del 2022. "Mai avremmo pensato di dover rimandare il nostro appuntamento non una, ma due volte” si legge in una nota di Live Nation Italia - La sicurezza di tutti rimane però l’assoluta priorità, e desideriamo garantirvi la migliore esperienza di festival possibile, quando la situazione ci permetterà di riunirci ancora".

Il festival di musica rock si svolge con cadenza annuale dal 2017 presso la Visarno Arena nel Parco delle Cascine a Firenze. Dopo aver posticipato l'evento del 2020, causa Covid ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), è saltato inevitabilmente anche quello del 2021. Il festival andrà in scena quindi dal 16 al 19 giugno 2022 . I biglietti precedentemente acquistati (sia per la data originale dell’11 giugno 2020 che per il primo posticipo del 17 giugno 2021) rimangono validi per la nuova data. I possessori dell’ abbonamento a 3 o 4 giorni , sia dell’edizione 2020 che 2021, potranno chiedere il rimborso entro il 27 maggio 2021. Le richieste di rimborso dovranno essere inoltrate al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto: Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket.

Firenze Rocks, ospiti

approfondimento

Guns N’ Roses a Milano annunciato il concerto a San Siro a luglio 2022

Tra gli ospiti più importanti della prossima edizione ci sono i Green Day, che si esibiranno il 16 giugno 2022. Nella stessa giornata sono previsti anche i Weezer, band alternative rock statunitense. "Daremo presto informazioni - hanno spiegato gli organizzatori - sulla data dei Red Hot Chili Peppers, oltre ai nuovi annunci che andranno a completare la lineup del festival 2022. Come abbiamo annunciato la data di Vasco Rossi è stata riprogrammata nel 2022 fuori dal festival (ma sempre nella location della Visarno Arena) e i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi". Niente da fare invece per il concerto dei Guns’n’Roses, ufficialmente cancellato lo scorso anno tanto che sono già partiti i rimborsi. “Approfittiamo per ringraziare tutti dell’incredibile supporto e fiducia che ci avete dimostrato: i nostri partner, gli artisti e soprattutto voi tutti – conclude il comunicato di Live Nation Italia –. Stiamo già lavorando per garantirvi tutte le novità su cui avevamo iniziato a lavorare per l’edizione 2020, ma anche tanto altro che vi sveleremo prossimamente”.

Firenze Rocks, la storia

Negli anni passati il Firenze Rocks ha accolto moltissimi artisti italiani e internazionali. La prima edizione, quella del 2017, si è tenuta dal 23 al 25 giugno 2017. Il 24 giugno avrebbero dovuto esibirsi i Cranberries, ma problemi di salute della cantante Dolores O'Riordan hanno costretto il gruppo ad annullare la data. In sostituzione è stata inserita in scaletta l'esibizione di Samuel, cantante dei Subsonica. Tra gli altri l'evento ha accolto gli Aerosmith e i Placebo. L'edizione 2018 del festival si è tenuta dal 14 al 17 giugno 2018. Ospiti, tra gli altri, Foo Fighters, Guns N' Roses, Iron Maiden e Ozzy Osbourne. L'edizione 2019 del festival si è tenuta dal 13 al 16 giugno. La seconda giornata, caratterizzata dall'esibizione di Ed Sheeran, ha fatto registrare l'affluenza record di circa 65 mila persone.