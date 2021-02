Green Day, l'esibizione dal vivo agli Annual NFL Honors. VIDEO

Il gruppo si è esibito all’esterno del Sofi Stadium di Inglewood su una piattaforma sospesa sull’acqua Condividi:

A distanza di un anno dall’ultima esibizione dal vivo, i Green Day sono tornati a suonare per aprire il 10th Annual NFL Honors, evento organizzato alla vigilia del Super Bowl. The Honours è lo spettacolo annuale di premiazione che riconosce i migliori giocatori e le migliori prestazioni della stagione. Se The Weeknd è stato il protagonista assoluto dell’Half Time Show, il giorno prima i Green Day hanno entusiasmato gli spettatori della CBS esibendosi su una piattaforma sospesa sull’acqua collocata all’esterno del Sofi Stadium di Inglewood. Il gruppo ha eseguito i brani “Still Breathing”, “Holiday” e “Basket Case”. I fuochi d’artificio hanno chiuso l’esibizione offrendo al pubblico un suggestivo spettacolo pirotecnico. Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool sono stati accompagnati da Jason White e sono apparsi in ottima forma ad un anno di distanza dall’ultima esibizione. Il gruppo aveva suonato durante il Late Late Show with James Corden per l’iter promozionale dell’album “Father Of All Motherfuckers”, uscito il 7 febbraio 2020.

L’esibizione all’NHL All Star Game Non è la prima volta che i Green Day partecipano con una loro esibizione live ad un evento sportivo. Nel gennaio 2020 erano stati i grandi protagonisti dell’NHL All-Star Game diventando virali sui social a causa delle numerose censure che il network NBC ha dovuto effettuare al loro spettacolo. In particolare Billie Joe Armstrong esortò il pubblico con parole ritenute eccessive suscitando però la reazione divertita degli utenti. In quell’occasione i Green Day si esibirono sia prima della partita, all’esterno dell’Enterprise Center, che dopo durante il secondo intervallo dell'All-Star Game. Per commentare l’episodio, la band scrisse un tweet sarcastico che divenne virale: "Qualcuno sa perché siamo di tendenza? Siamo stati impegnati a divertirci con la NHL a St. Louis tutta la notte”.