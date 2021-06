Metallica in concerto a Firenze a giugno 2022: info e biglietti

La band heavy metal sarà sul palco della Visarno Arena il 19 giugno del 2022, in occasione del Firenze Rocks, che ospiterà anche i Muse e i Green Day Condividi:

I Metallica, la band heavy metal statunitense capitanata dall’esplosivo James Hetfield, salirà sul palco del Firenze Rocks il 19 giugno 2022. Dopo la conferma dei Green Day come headliner il 16 giugno e dei Muse, che si esibiranno invece il 17 giugno, è arrivata anche la conferma ufficiale proprio dei Metallica. I biglietti per poter assistere al loro concerto italiano saranno acquistabili dalle 10:00 di giovedì 17 giugno 2021 per il Met Club, mentre per gli iscritti all’App di Intesa Sanpaolo la prevendita inizierà alle 10:00 di venerdì 18 giugno 2021. Per tutti gli altri i ticket saranno disponibili a partire dalle 11:00 di lunedì 21 giugno 2021 e potranno essere acquistati su TicketOne, TicketMaster, VivaTicket e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo del biglietto non è stato ancora ufficializzato.

In attesa di conoscere tutti i dettagli dei biglietti per il loro concerto in Italia, previsto per il 19 giugno 2022 alla Visarno Arena di Firenze, i Metallica hanno fatto intendere ai loro fan una possibile edizione speciale dell'album del 1991 dal titolo "Metallica", entrato nella storia della musica internazionale come "The Black Album". La celebre copertina su sfondo nero, con il solo nome della band in primo piano, ha fatto il giro del mondo, diventando un logo iconico su t-shirt e gadget richiestissimi. Il disco contiene 12 canzoni e ha venduto la cifra record di 16 milioni di copie solo in America, raggiungendo il podio in 10 paesi del mondo.