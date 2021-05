I Red Hot Chilli Peppers vendono i testi delle loro canzoni

La celebre band losangelina, icona del rock statunitense, ha deciso di vendere un intero catalogo di canzoni per una cifra che, secondo le indiscrezioni si aggira sopra i 100 milioni di sterline. Il fortunato acquirente pare essere il fondo di investimento britannico Hipgnosis, che già possiede i testi di molti celebri cantanti Condividi:

Come tanti hanno fatto prima di loro, anche i Red Hot Chilli Peppers, la band di Los Angeles icona del rock oltreoceano, hanno deciso di passare alla cessione dei diritti sulle loro canzoni. Il catalogo di testi, che secondo le indiscrezioni dovrebbe valere più di 100 milioni di sterline, sembra essere ora nelle mani del più grande fondo di investimento britannico in ambito musicale, l’Hipgnosis Song Fund. Tra le canzoni cedute, non solo brani di nicchia, ma anche grandi successi della band guidata da Kiedis, come “Snow (Hey Oh)” e “Californication”, ma anche “Under The Bridge”, “Dani California”, “Give It Away” e “Knock Me Down”.

Anche se la notizia non è ancora ufficiale, a darne un'indiscrezione veritiera è stato il settimanale Variety, raccontando come l'accordo tra Hipgnosis e la band sia ormai stato raggiunto. Hipgnosis si pone così come vero è proprio leader del settore, basti pensare che l'acquisizione di testi dei RHCP sia per loro solo la ciliegina sulla torta. Dal 2018, anno di fondazione da parte di Merck Mercuriadis e del musicista Neil Rodgers, il fondo di investimento musicale ha posato gli occhi e la fiducia dapprima sulla metà dell'intero catalogo musicale di Neil Young, poi su quelli di Lindsey Buckingham dei Fleetwood Mac, del producer Jimmy Iovine e, come se non bastasse, anche quelli della popstar Shakira. Negli ultimi tre anni ha inoltre acquisito la proprietà testuale di veri e propri hitmaker del calibro di Timbaland, Chrissie Hynde frontwoman dei Pretenders, Blondie, Barry Manilow e molti altri.