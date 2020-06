Californication, l'album del ritorno dei Red Hot Chili Peppers

Dopo il grande successo di “Blood Sugar Sex Magik” pubblicato nel 1991 e che permise di sfondare nel mainstream con oltre 13 milioni copie vendute in tutto il mondo, i Red Hot Chili Peppers (le canzoni più famose) non riuscirono a ripetersi. Dovettero aspettare otto anni per ritrovare l’acclamazione di pubblico e critica. Il merito fu di “Californication” album nato dopo il ritorno di John Frusciante. Quattro anni dopo “Blood Sugar Sex Magik”, venne pubblicato l’album “One Hot Minute” influenzato dalla presenza di Dave Navarro, chitarrista che sostituì John Frusciante. Quest’ultimo aveva abbandonato il gruppo durante il tour di “Blood Sugar Sex Magik” a causa delle forti dipendenze dalla droga e per depressione. Il feeling tra Navarro e i Red Hot Chili Peppers non scattò e “One Hot Minute” venne condannato dalla critica che dava ormai per finito il gruppo.