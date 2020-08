Morto Jack Sherman, ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers

È morto a 64 anni Jack Sherman, ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers e collaboratore di molti altri artisti internazionali tra cui Bob Dylan. Il musicista è deceduto il 18 agosto ma le cause sono ancora da accertare. Dal 1983 al 1985 è stato tra i membri della band americana suonando anche nel loro album di debutto.

Nato a Miami il 18 gennaio 1956, Jack Sherman è entrato a far parte dei Red Hot Chili Peppers nel 1983 insieme al batterista Cliff Martinez, prendendo il posto dei membri originali Hillel Slovak e Jack Irons. Dopo aver preso parte all'album di debutto della band nel 1984 e al loro primo tour negli Usa, aveva poi suonato nel successivo album "Freaky Styley" del 1985. Quell'anno Sherman abbandonò il gruppo per incompatibilità caratteriali con il frontman Anthony Kiedis e con Flea.

Le altre collaborazioni di Sherman

Il chitarrista vantava collaborazioni anche con personaggi come Bob Dylan, Barry Goldberg, George Clinton, Charlie Sexton, Peter Case e molti altri. Negli ultimi anni aveva suonato nel gruppo In From the Cold. La sua chitarra si sente anche nella colonna sonora del film "Sesso, bugie e videotape" scritto e diretto da Steven Soderbergh.