Red Hot Chili Peppers: pubblicato il nuovo singolo "Not the one”

Dopo giorni di indiscrezioni e alcune anticipazioni pubblicate su Instagram, la band californiana dei Red Hot Chili Peppers ha condiviso il suo nuovo singolo. Not the one è una ballad piano e voce che mostra il lato più intimo del gruppo, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 25 marzo

Dopo averne dato una breve anticipazione ai fan di tutto il mondo lo scorso mercoledì 23 marzo, i Red Hot Chili Peppers hanno pubblicato oggi il nuovo singolo, dal titolo Not the one. Si tratta del terzo brano – dopo Black Summer e Poster Child – ad essere estratto dal nuovo album in arrivo per la rock band californiana, Unlimited Love, che segna anche il ritorno nel gruppo capitanato da Anthony Kiedis, dello storico chitarrista John Frusciante. Il brano, molto più intimo dei precedenti, è costruito su misura per un’esibizione piano e voce e per rendere partecipi i fan di quel viaggio tra la musica e i mille risvolti dei Red Hot Chili Peppers in arrivo nei negozi di dischi e in digitale la prossima settimana.

Not the one è il racconto intimo dei Red Hot Chili Peppers approfondimento Red Hot Chili Peppers, il nuovo album con John Frusciante è in arrivo Non solo il rock di Black Summer e Poster Child, quello capace di far scatenare tutti sotto il palco, i Red Hot Chili Peppers si preparano ancora una volta a dare prova del loro talento e a mostrare le loro mille sfaccettature in musica tra brani ricchi di potenza ed energia e altri segnati da una dimensione più personale ed intima. Not the one, il nuovo singolo pubblicato dalla band alla mezzanotte di oggi – venerdì 25 marzo – su tutte le piattaforme digitali, cerca di sorprendere con la sua formula di ballad piano e voce. Un brano inaspettatamente soft dove è Flea a suonare il pianoforte, oltre al basso. Not the one è scritto da Anthony Kiedis, Chad Smith, Flea e John Frusciante e prodotto da Rick Rubin. Con Black Summer e Poster Child farà parte della tracklist ufficiale di Unlimited Love, il nuovo album dei Red Hot Chili Peppers in arrivo il primo aprile. L’album segna anche un altro ritorno importante per i RHCP, quello di John Frusciante alla chitarra.

Nuovo album ma anche tour in arrivo approfondimento Le scuse di Flea dei Red Hot Chili Peppers ai Guns N’ Roses Non solo un nuovo album in programma, Unlimited Love in uscita la prossima settimana. I Red Hot Chili Peppers si preparano anche per un ricco calendario di eventi che li porterà con la loro musica nei migliori stadi di Europa e Nord America per il 2022 Global Stadium Tour. La band di Kiedis è però attesa anche il Italia come ospite speciale della prossima rassegna Firenze Rocks dove si esibiranno nella serata del 18 giugno alla Visarno Arena di Firenze. Nel frattempo, il gruppo, forte del successo raccolto sin dall’esordio nel 1983 a Los Angeles, otterrà il prossimo giovedì 31 marzo, la tanto ambita stella sulla Hollywood Walk Of Fame, il celebre marciapiede hollywoodiano dedicato alle star del cinema e della musica.