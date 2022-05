I Red Hot Chili Peppers ricordano Taylor Hawkins

Non poteva che esserci, l’omaggio dei Red Hot Chili Peppers al compianto batterista e amico Taylor Hawkins, scomparso inaspettatamente lo scorso 25 marzo durante la tournée con i Foo Fighters, la celebre rock band statunitense che Anthony Kiedis & Co. hanno proprio sostituito nelle ultime ore in veste di headliner al New Orleans Jazz Fest. È proprio sul finire dello show, dopo le ultime esibizioni tra canto, musica e la super energia dei RHCP – che a New Orleans hanno presentato per la prima volta dal vivo gli inediti del loro disco Unlimited Love del 1 aprile 2022 - che l’iconico chitarrista Chad Smith (tornato da poco nella band) ha scelto di condividere un emozionante messaggio per il compianto amico Taylor, accompagnato dal raccoglimento del pubblico. “Abbiamo scoperto di doverci esibire solo due settimane fa, perché sarebbero dovuti salire su questo palco i Foo Fighters”, ha detto Smith che ha poi aggiunto, “Li amiamo e amiamo nostro fratello Taylor Hawkins. Poter suonare per loro per noi significa molto”. Il chitarrista dei RHCP ha così mantenuto fede alla promessa fatta in sede di intervista pre-spettacolo dove ha raccontato la sua voglia di dedicare lo show a Hawkins perché è così che vorrebbe anche la sua famiglia. Che sia ricordato attraverso ciò che sapeva fare meglio. La sua musica. “Lui non avrebbe voluto altro che fossimo lì a suonare e donare un'esperienza positiva alla gente. Ed è ciò che faremo. Ci metteremo tutto il nostro cuore". Bellissima la risposta del pubblico presente che si è alzato sulle note di un “We love Taylor”.