Billboard 2022, confermate le prime esibizioni

I Billboard Music Awards 2022 si terranno alla Grand Garden Arena di Las Vegas il 15 maggio. Tutti gli artisti ad eccezione dei Red Hot Chili Peppers sono al loro esordio sul palco dell'evento musicale. La band di Californication, invece, tornerà a cantare alla cerimonia 23 anni dopo la sua ultima esibizione. I Billboard Music Awards (o BBMAs) sono considerati, insieme ai Grammy e agli American Music Awards, uno dei più importanti riconoscimenti musicali statunitensi. Tra i candidati, a fare incetta di nomination è The Weeknd , in gara per ben 17 premi tra cui Miglior artista. Al secondo posto Doja Cat con 14 candidature. Justin Bieber è invece in gara in 13 categorie, tra cui Miglior artista maschile, Miglior artista Hot 100 e miglior brano in streaming per il suo singolo Stay. Finalisti e vincitori dei Billboard Music Awards sono decisi in base alle vendite di album e brani digitali, allo streaming, alla trasmissione radiofonica e al coinvolgimento sociale, monitorate da Billboard e dai suoi partner di dati.

Billboard 2022, l'Icon Award

Durante la serata, Mary J. Blige riceverà l'Icon Award: la cantante di Family Affair ha ricevuto in carriera ben 10 premi Billboard, tra cui nove statuette per i premi Artista R&B/hip-hop femminile dell'anno e Artista femminile Hot 100. I precedenti vincitori dell'Icon Award sono state superstar come Pink, Garth Brooks, Mariah Carey, Janet Jackson, Celine Dion e Cher. La 51enne ha parlato dell'importante riconoscimento in una dichiarazione ufficiale: “La mia carriera è stata un viaggio così incredibile e inaspettato che ha incluso molte svolte in strade che non avrei mai potuto immaginare come recitare, produrre, avviare attività e ora anche il mio festival musicale", ha detto Mary J. Blige. “In tutto questo, sono sempre tornata in un modo o nell'altro al mio primo amore, la musica. Essere riconosciuta in questo modo in questo momento, con l'Icon Award ai Billboard Music Awards, è un onore incredibile di cui sono veramente grata”. Nel corso della serata Mary J. Blige si esibirà sul palco con una performance speciale dedicata a tutta la sua carriera.