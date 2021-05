4/15 ©Getty

Il giovane rapper Pop Smoke ha vinto cinque premi, portandosi a casa i riconoscimenti di: Top New Artist, Top Rap Artist, Top Rap Male Artist, Top Billboard 200 Album e Top Rap Album per “Shoot For The Stars, Aim For The Moon”.

Billboard Music Award 2020, tutti i vincitori: da Billie Eilish ai BTS. FOTO