Billboard Music Awards, annunciati i Duran Duran come ospiti

Cresce l’attesa per la nuova edizione della manifestazione che da oltre trent’anni premia gli artisti che nei mesi precedenti si sono contraddistinti nel panorama discografico internazionale. Nelle scorse ore l’iconico gruppo britannico ha annunciato la sua presenza tramite un post sul profilo Instagram che conta più di mezzo milione di follower .

Il gruppo ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciarvi che i Duran Duran faranno la loro prima performance ai Billboard Music Awards! Graham Coxon dei Blur sarà sul palco con loro per questa incredibile esibizione”.

Billboard Music Awards, il conduttore sarà Nick Jonas

Nei giorni scorsi la voce di This Is Heaven ha annunciato la sua presenza alla manifestazione in qualità di conduttore.

Nicholas Jerry Jonas, questo il nome all’anagrafe, avrà quindi il compito di accompagnare il pubblico nel corso di una serata costellata da musica, esibizioni e riconoscimenti.