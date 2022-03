I Foo Fighters cancellano il tour dopo la morte di Taylor Hawkins

La decisione dei Foo Fighters: “Il tour è stato annullato”

La band, evidentemente e chiaramente scossa dalla notizia, ha deciso di annullare le prossime date del tour per elaborare il lutto di aver perso un compagno e una persona a loro cara. Questo il messaggio apparso sui loro profili social: “Con grande tristezza i Foo Fighters confermano la cancellazione di tutte le prossime date del tour alla luce della sconcertante perdita di nostro fratello Taylor Hawking. Siamo dispiaciuti e condividiamo la delusione per il fatto che non ci vedremo come previsto. Ci prendiamo questo tempo per elaborare il lutto, per guarire, per avvicinare i nostri cari e per apprezzare tutta la musica e i ricordi che abbiamo creato insieme”.

La dichiarazione arriva a ridosso della 64ª edizione dei Grammy Awards. La band composta da Dave Grohl, Pat Smear, Chris Shifflett, Nate Mendel e Rami Jaffeee è stata annunciata per l’evento di domenica 3 aprile. Il gruppo presenta una nomination per la miglior perfomance rock con Making a fire, per la miglior canzone rock con Waiting on a War e per il miglior album rock con Medicine at Midnight.

Con un altro messaggio, i Foo Fighters scrivono che “Taylor Hawkins vivrà con tutti noi per sempre. I nostri cuori vanno a sua moglie, ai suoi figli e alla sua famiglia e chiediamo che la loro privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento inimmaginabilmente difficile”.