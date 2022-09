I Verdena tornano con il nuovo singolo "Chaise Longue"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

“Ciao a tutti! Volevamo dirvi che a mezzanotte esce la traccia che apre il disco. Si chiama Chaise Longue. La troverete nei soliti posti e anche su YouTube con un non-video”. Un comunicato semplice e stringato, in pieno stile Verdena dopo mesi di silenzio. Fino a qualche anno fa non avevano neanche internet, ora ce l’hanno ma dei social non ne vogliono sapere: hanno raccontato in una recente intervista a Rolling Stone che loro di essere “musicisti-influencer” semplicemente non ne hanno voglia e comunque, anche solo per scrivere quelle due frasi sopra, sarà stato complicato mettersi d’accordo.

I Verdena sono così: non dicono o fanno nulla che non sia essenziale. Come la Chaise Longue che dà il titolo all’ultimo pezzo sono apparentemente semplici ma studiano ogni suono nel dettaglio, ogni parola è curata anche nei pezzi in cui sembrano dire frasi al limite dell’ermetismo. Chaise Longue ci riporta i Verdena che aspettavamo da sette anni. Il brano anticipa Volevo Magia, il nuovo disco che esce tra qualche giorno il 23 settembre, e ci riporta davvero in un mondo di provincia ma allo stesso tempo davvero un po’ magico.