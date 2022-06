I Verdena annunciano il ritorno: tour e nuovo disco

Dieci tappe nel giro di un mese esatto per i Verdena, pronti a toccare le principali città italiane dal Nord al Sud passando anche per il Centro. Per tutte le informazioni in merito ai biglietti, i Verdena rimandano al loro sito ufficiale verdena.com.

Il nuovo album dei Verdena

Per il gruppo, fondato ad Albino in provincia di Bergamo nel 1995, si tratta l’ottavo disco della loro carriera. Per il momento, il trio non ha svelato il nome dell’album, ma senz’altro è uno dei progetti più attesi di questo 2022. Un ritorno che, in un certo senso, era stato anticipato dall’uscita del film America Latina dei fratelli D’Innocenzo, presentato in anteprima il 9 dicembre 2021 con i Verdena a curare la colonna sonora. Un lavoro importante che li ha portati a essere tra i candidati per la Miglior colonna sonora nell’edizione 2022 dei David Di Donatello. Parlando di questa esperienza con i fratelli D’Innocenzo, il trio composto dai fratelli Alberto e Luca Ferrari, oltre a Roberta Sammarelli, ha affermato: “È stato molto interessante, in qualche maniera c’è stato un senso di libertà e anarchia molto più forte rispetto a quando componiamo i nostri dischi”. La voce del trio è quella di Alberto Ferrari, frontman della band che inizialmente si sarebbe dovuta chiamare Verbena come il nome di una pianta. Tuttavia, una volta scoperta l’esistenza di una band statunitense con quel nome, il gruppo ha deciso di sostituire la B con la D, dando vita appunto ai Verdena. In attesa di notizie più dettagliate a riguardo, andiamo a ricordare gli album attualmente pubblicati dal trio rock: